Peugeot offre servizi connessi ancora più interessanti sulle sue auto elettriche

La tecnologia digitale offre tante opzioni che semplificano la vita degli automobilisti, specie di quelli meno legati a lodevoli forme di sentimentalismo. Gli acquirenti di vetture elettriche sono un buon target per i servizi connessi. Ecco perché, sui propri modelli alla spina, Peugeot ne offre diversi in forma gratuita, per una durata di 10 anni. Il fatto che non sia richiesto alcun abbonamento è sicuramente un vantaggio, in grado di aumentare l’attrattività della gamma “green”.

Gli uomini del “leone” vogliono così semplificare la vita quotidiana a zero emissioni locali, stimolando un ulteriore interesse per questo tipo di mobilità. Sappiamo quanto la transizione elettrica incontri forti resistenze nella gente. I costruttori, che hanno investito molti soldi per adeguarsi a questa tecnologia, provano a rendere più invitanti le loro proposte a batteria. Peugeot, in questo ambito, si posiziona bene. La casa automobilistica francese sta evolvendo la sua offerta di servizi connessi, per renderli disponibili a tutti i nuovi clienti dei suoi modelli elettrici.

Gli e-ROUTES di Free2move Charge e Remote E-Controls sono inclusi nel Connect ONE Pack, senza supplemento sul prezzo di acquisto del veicolo. Come dicevamo, per 10 anni non sarà necessario affrontare alcuna spesa né sostenere i costi di alcun abbonamento.

Accessibile direttamente dal veicolo, indipendentemente dal fatto che sia dotato o meno di navigazione integrata, tramite uno smartphone e un account MyPeugeot, l’app e-ROUTES by Free2move Charge funziona in modalità mirroring sul sistema Peugeot i-Connect. Usando questo servizio, gli utenti possono ottimizzare ogni viaggio, giovandosi di una tecnologia digitale di facile fruizione.

L’obiettivo è quello di comunicare al conducente sempre il percorso più intonato ai requisiti di autonomia del veicolo elettrico. Questo tenendo conto dell’ubicazione delle stazioni di ricarica, delle condizioni del traffico, della distanza da percorrere e di altri fattori che incidono nello specifico ambito. Grazie a sofisticati algoritmi, che ponderano in modo accurato lo stile di guida durante il viaggio, i calcoli del consumo energetico risultano più fedeli di prima, aggiungendo note di serenità alle trasferte.

Per affinare ulteriormente le elaborazioni del software, i clienti Peugeot che usano il servizio possono creare dei profili specifici del veicolo, che tengano conto dell’uso magari di un portabiciclette o di un rimorchio in coda. Così le stime sull’autonomia diventano più affidabili, aiutando l’ottimale configurazione del viaggio, nella prospettiva “energetica”.

Nella pianificazione generale delle trasferte, i tempi di ricarica possono ora essere personalizzati in base alle preferenze e ai vincoli dell’utente. I miglioramenti apportati all’interfaccia consentono una visione di scenario di qualità più alta, per una tecnologia ancora più amichevole.

L’integrazione con l’app Free2move Charge semplifica l’individuazione delle stazioni di ricarica, l’accesso ad esse e la gestione del processo di rifornimento. Il servizio connesso e-ROUTES by Free2move Charge è incluso nel prezzo di tutti i modelli Peugeot 100% elettrici.

Molto interessante anche la possibilità di rimanere sempre connessi al proprio veicolo, grazie al Remote E-Controls che, tramite l’app MyPeugeot, permette di accedere in remoto a una vasta gamma di funzioni, attraverso uno smartphone. Fra i benefici va segnalata la possibilità di pianificare, avviare e monitorare il programma di ricarica della batteria: una soluzione che fa risparmiare tempo prezioso, consentendo inoltre di limitare il rifornimento all’80%.

Con lo stesso servizio di può pianificare e avviare il precondizionamento dell’abitacolo a 21°C. Una possibilità in più, apprezzata nella dimensione del comfort, ma che offre anche il vantaggio di portare i volumi interni del veicolo alla temperatura desiderata nel corso del processo di rifornimento energetico. In tal modo si riduce lo sciupio durante le fasi iniziali della guida, che vanificherebbe una quota della ricarica, specie quando fuori fa freddo. Il servizio di connessione Remote E-Controls tramite l’app MyPeugeot è incluso nel prezzo di tutti i modelli Peugeot 100% elettrici e ibridi plug-in.