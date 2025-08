Fiat: come cambiano i piani con Filosa? Si ipotizzano meno crossover e la nuova Punto

Fiat è il marchio con più immatricolazioni a livello globale tra tutti quelli che fanno parte del gruppo Stellantis. Dunque anche in futuro il brand italiano continuerà ad avere un ruolo centrale per l’azienda guidata adesso dal nuovo CEO Antonio Filosa. Questo dovrà annunciare ad inizio 2026 il nuovo piano industriale di Stellantis e ci si chiede quali saranno i cambiamenti di piano previsti a proposito della casa automobilistica torinese sempre che qualche cambio di piano ci sia in effetti.

Qualcuno ipotizza che Antonio Filosa possa cambiare leggermente i piani per Fiat

Al momento sappiamo che Fiat è impegnata nel lancio di due nuovi SUV la Giga Panda e Panda Fastback che dovrebbero arrivare tra fine 2025 e fine 2026. Poi a seguire si parla di un nuovo pickup e un nuovo camper. Entro il 2030 sono previsti gli arrivi anche di nuova Pandina e nuova 500 che saranno i portabandiera del made in Italy automobilistico venendo prodotte in Italia. Si parla anche dell’arrivo di qualche altro SUV tipo una versione più grande della 600 ma al momento sono solo voci.

L’avvento di Antonio Filosa come numero uno di Stellantis con il suo nuovo piano industriale non dovrebbe cambiare poi di molto questi piani anche se ovviamente qualche aggiustamento e qualche modifica ci potrebbero essere. Qualcuno ipotizza che con il nuovo numero uno italiano che ha presto il posto di Tavares ci possa essere spazio per un ritorno di una nuova Fiat Punto che in passato è stata cancellata forse per non fare concorrenza interna a Peugeot 208 e Opel Corsa.

Ovviamente si tratterebbe di una novità interessantissima e particolarmente attesa dai fan di Fiat che si andrebbe a collocare nel segmento B accanto a Grande Panda per dare un’alternativa ai clienti della casa torinese che preferiscono ancora una hathback. Ovviamente al momento si tratta solo di voci, nei prossimi mesi capiremo se davvero ci sarà qualche cambio di piano per Fiat o se tutto rimarrà come è adesso.