Alfa Romeo 4C sta acquistando rapidamente valore trasformandosi in un piccolo tesoro per chi l’ha acquistata

Alfa Romeo 4C che è stata lanciata nel 2013 segnando il ritorno della casa automobilistica del biscione nel mercato auto degli Stati Uniti sta velocemente acquistando valore sul mercato diventando uno dei modelli il cui valore cresce più velocemente tanto che qualcuno l’ha definita una tra le “giovani classiche” più interessanti degli ultimi tempi. La sportiva compatta del biscione con il suo motore 1.75 turbo da 237 cavalli, la sua struttura in carbonio realizzata da Dallara e un peso di soli 870 kg è sicuramente una vettura capace di stregare molti con le sue caratteristiche perfette per chi cerca emozioni alla guida.

Il valore di Alfa Romeo 4C continua a salire in maniera molto rapida

Ricordiamo che Alfa Romeo 4C è uscita di scena nel 2018 negli Stati Uniti e poi nel 2020 anche in Europa lasciando molti rimpianti tra i fan del biscione secondo cui probabilmente questa è stata l’ultima vera Alfa Romeo degna della storia della casa automobilistica milanese. Oggi, il mercato delle coupé mostra prezzi intorno ai 54.000 dollari per modelli ben mantenuti, con i migliori esemplari che superano i 60.000. Alcune varianti come le Launch Edition o le Spider, con chilometraggio basso, hanno già superato i 65.000. Nel frattempo, la 8C, pur rimanendo un pezzo da collezione, ha visto il suo valore scendere dai 327.000 dollari del 2023 agli attuali 278.000.

Foto Alfa Romeo

Questo crea un interessante paradosso: mentre l’8C, con il suo V8 aspirato, design da concept e il prestigio Ferrari, perde lentamente valore, la più compatta e essenziale Alfa Romeo 4C continua a crescere. Forse perché la 4C non ha rivali diretti, o forse perché l’interesse per le sportive leggere e senza compromessi sta diminuendo. O potrebbe essere semplicemente perché la 4C è un’auto che va apprezzata appieno solo quando la si guida. In ogni caso, coloro che hanno avuto l’intuizione di acquistare una 4C qualche anno fa ora si trovano con un veicolo il cui valore è paragonabile a una nuova BMW M2, e probabilmente continuerà ad apprezzarsi.