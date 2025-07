Antonio Filosa: “Il nuovo piano di Stellantis ad inizio 2026”

Il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa ha annunciato quanto tempo dovremmo ancora spettare per conoscere il nuovo piano industriale di Stellantis. Come sappiamo infatti il precedente Dare Forward 2030 sarà messo da parte in favore di un nuovo piano che si preannuncia come più pragmatico non puntando solo sull’elettrico come faceva il precedente ma essendo maggiormente multi-energia per accontentare le richieste dei clienti.

Ad inizio 2026 conosceremo il nuovo piano industriale di Stellantis: lo ha confermato Antonio Filosa

Per la precisione Antonio Filosa ha dichiarato: “Stiamo aggiornando il nostro piano strategico a lungo termine, che avremo il piacere di presentarvi in occasione del Capital Markets Day all’inizio del 2026”. L’ex CEO di Stellantis, Carlos Tavares, è stato criticato per aver accelerato troppo l’elettrificazione, perdendo quote di mercato in aree strategiche come gli Stati Uniti. La scelta di Filosa di trasferirsi a Detroit sembra mirata a riconquistare terreno in America. L’introduzione della Fiat 500 ibrida accanto alla versione elettrica suggerisce una strategia futura basata su una gamma diversificata di alimentazioni, adattabile alle esigenze dei consumatori. Per ora si tratta di ipotesi; nei prossimi mesi sarà più chiaro il piano concreto dell’azienda.

Ovviamente c’è grande attesa di conoscere quelle che saranno le mosse di Antonio Filosa per sistemare le cose in Stellantis con il gruppo automobilistico che non vive un buon momento come confermano i dati relativi al primo semestre del 2025. In particolare c’è grande curiosità di sapere quello che accadrà con i marchi italiani del gruppo e quello che verrà detto a proposito degli stabilimenti italiani che vivono un momento difficile a causa del calo della domanda per i veicoli prodotti. Vedremo in particolare cosa sarà detto a proposito di Alfa Romeo, Lancia, Maserati e Fiat.