Giga Panda e Panda Fastback: come cambierà Fiat con il loro avvento?

Giga Panda e Panda Fastback sono le due prossime novità attese per quanto concerne la gamma di Fiat. Sono in molti a pensare che queste due auto con il loro avvento finiranno per cambiare la percezione che c’è in questo momento a proposito del brand Fiat. Si tratterà di due modelli molto interessanti che alla fin fine secondo alcuni potrebbero anche rappresentare due versioni della stessa auto. Del resto le dimensioni saranno più o meno le stesse con la Giga Panda che dovrebbe avere qualche cm in più. Anche la piattaforma e la gamma di motori sarà uguale.

Nulla sarà più come prima per Fiat con le future Giga Panda e Panda Fastback?

Inoltre Giga Panda e Panda Fastback avranno in comune numerosi elementi di design presi direttamente dalla Fiat Grande Panda che giusto oggi ha fatto il suo debutto sul mercato italiano con il listino prezzi e l’apertura degli ordini. Questo vale soprattutto per la parte anteriore che sarà davvero simile alla Grande Panda per entrambi i modelli. Le due auto differiranno al posteriore con la Panda Fastback che avrà uno stile più sportivo e la Giga Panda che invece sarà più squadrata e avrà anche una versione a 7 posti nella sua gamma.

Giga Panda e Panda Fastback probabilmente non saranno i nomi definitivi di queste due auto. La prima potrebbe chiamarsi nuova Fiat Multipla mentre la seconda nuova Fiat Fastback ma al cmomento non vi sono certezze in proposito. Quanto al luogo di produzione si vocifera che entrambe possano venire prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Se per la Giga Panda ciò è praticamente certo ancora qualche dubbio permane per la Panda Fastback. Per quanto riguarda la data di debutto ancora non si conosce ma pare che entrambe possano debuttare nel corso del prossimo anno anche se è assai probabile che entro fine anno possano arrivare le prime immagini senza veli di entrambi i modelli per il momento noti solo attraverso immagini teaser dei concept.