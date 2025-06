Stellantis Goiana registra un nuovo record di esportazioni: spediti più di 4mila veicoli in un’unica operazione

L’hub automobilistico Stellantis di Goiana continua a battere nuovi record. Dopo aver registrato, a maggio, il maggior volume di spedizioni dalla sua inaugurazione, lo stabilimento celebra ora un altro traguardo nella sua storia: la più grande operazione di esportazione di veicoli mai realizzata da Stellantis in un’unica spedizione. In totale, 4.006 unità prodotte nello stabilimento di Pernambuco sono state spedite in Argentina attraverso il porto di Suape.

In totale, 4.006 unità prodotte nello stabilimento Stellantis di Goiana sono state spedite in Argentina

La mega-operazione ha mobilitato decine di lavoratori nell’arco di 48 ore. I veicoli sono stati caricati a bordo della nave Dover Highway (K-Line), dedicata esclusivamente alle operazioni di Stellantis. L’operazione rappresenta un’impresa logistica per l’azienda e stabilisce un record assoluto per le esportazioni di automobili nella storia del porto di Suape, che è tra i sei porti pubblici più trafficati del Brasile.

“Questo record, sommato alla performance storica registrata a maggio dal sito di Goiana, conferma il rafforzamento delle nostre attività in Sud America e segnala un’importante ripresa della domanda per l’Argentina, mercato strategico per Stellantis”, afferma Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America. La Jeep Renegade è stata il modello più esportato in questa operazione, rappresentando il 26 per cento del volume totale. Seguono la Jeep Compass (25 per cento), la Fiat Toro (24 per cento), il Ram Rampage (16 per cento) e la Jeep Commander (9 per cento).

Il precedente record di Stellantis risale a maggio 2023, quando 3 mila veicoli prodotti negli hub di Goiana (PE) e Betim (MG) furono esportati in un’unica operazione verso il porto di Vera Cruz, in Messico. Il volume attuale rappresenta un aumento di circa il 36,7 per cento rispetto a quella spedizione.