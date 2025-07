RAM sotto accusa: 1,2 milioni di pick-up a rischio per un’indagine federale

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agenzia americana preposta alla sicurezza stradale, ha avviato una nuova indagine su un potenziale difetto che potrebbe interessare fino a 1,2 milioni di pick-up RAM, per un rischio concreto di “movimento involontario” del veicolo.

L’attenzione dell’ente si concentra su un possibile malfunzionamento del sistema di blocco della trasmissione, una misura di sicurezza progettata per impedire l’innesto di una marcia se il veicolo non è acceso e il pedale del freno non è premuto. Tale funzione, chiamata “brake-transmission shift interlock”, è fondamentale per prevenire movimenti accidentali.

I modelli coinvolti spaziano tra le serie RAM 1500, 2500, 3500, 4500 e 5500, prodotti tra il 2013 e il 2018, e dotati di cambio automatico con selettore al volante. Purtroppo, per RAM, non si tratta di un episodio isolato. Già in passato la NHTSA aveva emesso due richiami importanti, nel 2017 (per oltre 1,4 milioni di veicoli dal 2009 al 2017) e nel 2018 (per ulteriori 180.000 unità), proprio per problematiche analoghe legate al sistema di trasmissione e cambio.

Tuttavia, l’attuale indagine su RAM è stata riaperta in seguito alla ricezione di 14 nuovi reclami da parte di automobilisti e sei segnalazioni gravi tra incidenti e infortuni, che indicano la persistenza del problema anche su veicoli già sottoposti a riparazione nei precedenti richiami. La NHTSA ha specificato che l’obiettivo è verificare l’efficacia delle azioni correttive adottate in passato e stabilire se siano necessari ulteriori interventi.

Una risposta ufficiale è giunta anche da Stellantis, come sappiamo attuale proprietaria del marchio RAM, che ha dichiarato tramite un portavoce: “Stiamo collaborando pienamente con l’indagine dell’agenzia”. Questo ultimo caso non può che riaccendere l’attenzione sulla sicurezza dei veicoli a trasmissione automatica. Non si esclude che l’indagine federale possa sfociare in nuovi richiami ufficiali nelle prossime settimane, se effettivamente i malfunzionamenti saranno confermati.