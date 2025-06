Stellantis annuncia il richiamo di oltre 235.000 veicoli RAM

Negli Stati Uniti, Stellantis ha annunciato un’importante campagna di richiamo che coinvolge oltre 235.000 veicoli. In particolare, il gruppo automobilistico ha avviato il richiamo di più di 235.000 furgoni commerciali Ram ProMaster a causa di un potenziale malfunzionamento della telecamera posteriore. Questo componente, fondamentale per la sicurezza durante le manovre in retromarcia, potrebbe non funzionare correttamente in determinate circostanze, compromettendo la visibilità del conducente e aumentando il rischio di incidenti.

Il richiamo, che è stato ufficialmente emesso da Stellantis — la casa madre del marchio Ram — interessa i modelli del ProMaster prodotti e commercializzati tra il 2022 e il 2025. La società ha dichiarato che i proprietari dei veicoli coinvolti saranno contattati direttamente e invitati a recarsi presso i concessionari autorizzati per effettuare gratuitamente le riparazioni necessarie o la sostituzione del sistema difettoso.

Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), il problema riguarda la telecamera posteriore, che potrebbe visualizzare uno schermo vuoto anziché mostrare ciò che si trova dietro il furgone. L’avviso di richiamo avverte che i conducenti che non verificano visivamente che sia possibile effettuare la retromarcia in sicurezza potrebbero correre il rischio di un incidente.

Le telecamere posteriori dei furgoni potrebbero non visualizzare alcuna immagine, ma mostrarne una vuota, riducendo la visuale del conducente dietro l’auto. “Se il conducente non presta attenzione all’avviso sullo schermo vuoto e non si accerta in altro modo che sia sicuro procedere in retromarcia, potrebbe verificarsi un incidente”, si legge nel rapporto di richiamo .

Stellantis, identificata nei rapporti della NHTSA come Chrysler (FCA US, LLC), ha dichiarato di non essere a conoscenza di incidenti o feriti correlati a questo richiamo. “Nel caso in cui un’immagine non venga visualizzata, i conducenti devono prestare attenzione verificando visivamente la sicurezza della manovra di retromarcia, anche utilizzando gli specchietti retrovisori e quelli laterali”, si legge nella dichiarazione.

Si consiglia ai proprietari dei furgoni ProMaster interessati di portare i loro veicoli presso un concessionario Chrysler per un aggiornamento software gratuito che risolva il problema. Per maggiori informazioni e per verificare se il tuo veicolo è interessato, visita il sito web della NHTSA.