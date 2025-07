Citroën cresce del 27% nel primo semestre del 2025 in Brasile

Citroën ha raggiunto una quota di mercato dell’1,7% in Brasile da gennaio a giugno 2025, un record che rappresenta il miglior primo semestre dell’anno per il marchio dal 2011. Nel segmento B-SUV, che comprende i modelli Aircross e Basalt, il marchio detiene una quota del 4,3% e chiude il semestre come il 9° marchio con il volume più elevato di B-SUV.

Citroën raggiunge l’1,7% di quota di mercato nel primo semestre del 2025 in Brasile

“Citroën ha superato del 27% i risultati del primo semestre 2024, con circa 20.000 unità vendute nei primi sei mesi del 2025”, sottolinea Felipe Daemon, vicepresidente del marchio Citroën per il Sud America. La Basalt, il SUV coupé più economico del Brasile, è un esempio lampante dei risultati ottenuti dal marchio nel Paese e, alla fine di giugno di quest’anno, ne sono state vendute più di 10 mila unità.

La Citroën Basalt è disponibile in tre versioni: Feel, Feel Turbo 200 e Shine Turbo 200. Tutte offrono un equipaggiamento di serie altamente competitivo, oltre a caratteristiche esclusive per il segmento, come due motorizzazioni (1.0 Firefly e Turbo 200), un bagagliaio con capacità fino a 490 litri, un centro multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, e sei altoparlanti.

Fino al 16 luglio, Citroën propone un prezzo esclusivo per i clienti che desiderano acquistare la Citroën C3 Live Pack, la berlina con grinta da SUV, con il bagagliaio e l’abitacolo più ampi della categoria e recentemente premiata dalla rivista Quatro Rodas come modello con il costo d’uso più basso del segmento in cui opera: da R$ 89.400 a R$ 77.990 con permuta dell’usato, anticipo pari a 0% e finanziamento a 48 mesi.

Per chi desidera avere l’unico SUV compatto a 7 posti disponibile sul mercato con il bagagliaio più grande tra i diretti concorrenti, è possibile ottenere fino a R$ 22,2 mila reais di sconto sul Citroën Aircross 7 Shine Turbo 200 AT con permuta usata e zero tasse, da R$ 145.690 a R$ 123.490.

Se l’opzione è il SUV più conveniente in Brasile, la Citroën Basalt Feel 1.0 MT passa da R$ 101.490 a R$ 90.990, con cambio usato e tasse esenti. E per l’acquisto nella categoria PcD , la Citroën Basalt Feel Turbo 200, nella versione con cambio automatico, passa da R$ 118.290 a R$ 92.440, già con lo sconto offerto dal marchio e le esenzioni fiscali.