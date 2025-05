Citroën Basalt: il SUV coupé batte il record di vendite in Brasile

Ad aprile Citroën ha raggiunto una quota di mercato pari all’1,9% in Brasile e il risultato rafforza la traiettoria di crescita del marchio nel Paese, trainata dal successo della Citroën Basalt. Il SUV Coupé più economico in Brasile ha totalizzato 1.958 unità vendute ad aprile di quest’anno e, come tale, occupa la decima posizione nel segmento B-SUV.

In Brasile Citroën Basalt ha totalizzato 1.958 unità vendute ad aprile di quest’anno

“Citroën Basalt rappresenta già il 53% del mix di vendite del marchio e, dal suo lancio, ha continuato a crescere di posizione mese dopo mese. Con quasi duemila unità vendute, aprile è stato il mese migliore nella storia del modello. Nonostante i progressi del settore in questo periodo, Citroën è riuscita a mantenere le sue performance e a rafforzare la sua presenza sulla scena nazionale”, afferma Felipe Daemon, Vicepresidente del marchio Citroën per il Sud America.

Nel segmento B-SUV, che comprende i modelli Citroën Aircross e Citroën Basalt, il marchio ha continuato a registrare una crescita, attestandosi al 221% delle vendite nei primi quattro mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, guadagnando una quota di mercato del 4,5% in questo segmento. Nel segmento B-Hatch, la C3 ha dimostrato costanza nei primi mesi dell’anno.

Citroën Basalt viene proposta in una gamma composta da tre diverse versioni: Feel, Feel Turbo 200 e Shine Turbo 200. Ognuna di queste varianti si distingue per un equipaggiamento di serie estremamente ricco e competitivo all’interno del proprio segmento, offrendo soluzioni tecnologiche e funzionali che raramente si trovano in questa categoria. Tutte le versioni includono dotazioni esclusive, come la possibilità di scegliere tra due motorizzazioni efficienti e performanti: il propulsore 1.0 Firefly e l’unità Turbo 200.

Tra le caratteristiche tecniche più apprezzate spicca un ampio bagagliaio con una capacità massima che raggiunge i 490 litri, perfetto per affrontare lunghi viaggi o trasportare carichi ingombranti. Inoltre, il sistema multimediale Citroën Connect, dotato di touchscreen da 10,25 pollici, garantisce una connettività avanzata ed è compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay, offrendo un’esperienza digitale moderna e intuitiva. A completare l’esperienza sonora di bordo, sono presenti ben sei altoparlanti, per un audio coinvolgente durante ogni viaggio.