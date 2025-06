Citroën Basalt: oltre 200 accessori Mopar per il SUV coupè

I possessori di Citroën Basalt in Brasile possono contare su un’ampia gamma di accessori Mopar, acquistabili al momento dell’acquisto o in un secondo momento. Sono disponibili almeno 30 articoli che conferiscono ancora più esclusività e personalizzazione al modello, adattandosi alle esigenze di ogni cliente.

Presso la rete di concessionari è possibile acquistare e installare più di 30 articoli per Citroën Basalt

Come tutti gli accessori originali Mopar, l’intero catalogo è sottoposto a numerosi test per garantirne qualità, robustezza e sicurezza. È importante sottolineare che, di conseguenza, la garanzia originale di tre anni (senza limiti di chilometraggio) del SUV Coupé rimane invariata.

Per una maggiore sicurezza di Citroën Basalt, un’opzione è l’allarme volumetrico. Dotato di un sensore a ultrasuoni, il dispositivo può monitorare i movimenti all’interno dell’auto, rivelandosi un valido alleato in situazioni che comportano, ad esempio, la rottura di un finestrino o di una portiera, poiché si attiva quando il volume standard all’interno del veicolo cambia. Altri dispositivi che offrono maggiore tranquillità al cliente sono i bulloni antifurto per le ruote e il lucchetto antifurto per la ruota di scorta, entrambi codificati, che possono essere aperti solo con una chiave speciale.

In termini di funzionalità, alcuni elementi meritano di essere evidenziati. Il tappetino del bagagliaio con bordi rialzati è ideale per preservare la finitura interna del veicolo, evitando che liquidi o residui possano danneggiarli durante il trasporto. Un’altra caratteristica è il caricabatterie a induzione, perfetto per chi vive connesso e non scende a compromessi sulla praticità. Per gli amanti del buon suono, la linea di accessori di Citroën Basalt include un subwoofer compatto, che rinforza le basse frequenze e offre un’esperienza acustica ricca e immersiva.

Citroën Basalt

E per chi cerca la praticità, il sistema di inclinazione abbassa automaticamente lo specchietto retrovisore quando il conducente inserisce la retromarcia, offrendo una migliore visibilità durante le manovre. Un ulteriore aiuto sono i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, che prevengono le collisioni e guidano il parcheggio.

Sono disponibili anche accessori originali Citroën pensati per il mondo degli animali domestici, che offrono maggiore sicurezza e comfort agli occupanti, animali domestici compresi. Il Pet Kit, ad esempio, include una fodera in neoprene per i sedili che protegge i rivestimenti del veicolo durante il trasporto degli animali, oltre a una cintura di sicurezza specifica, garantendo la protezione di tutti i passeggeri e il rispetto delle norme di circolazione per il trasporto di animali domestici.