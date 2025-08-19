Calmanti su quattro ruote? Le auto elettriche sono più rilassanti, lo dice uno studio di DS Automobiles

Secondo un recente sondaggio commissionato da DS Automobiles in occasione del debutto della nuova DS N°8, ben tre automobilisti su quattro dichiarano di sentirsi più rilassati al volante di un’auto elettrica rispetto alle tradizionali a benzina o diesel.

La statistica elaborata col sostegno di DS suona più come un elogio a un sonnifero su ruote che a un inno al piacere di guida. Il rapporto sottolinea che l’assenza di rumori meccanici, vibrazioni e cambi di marcia riduce la pressione sanguigna e, incredibilmente, potrebbe persino trasformarci in guidatori migliori. Certo, niente come un motore che ruggisce per ricordarci che stiamo guidando un’auto, ma a quanto pare la nuova frontiera è la guida in modalità zen.

Lo studio di DS evidenzia come il 39% degli automobilisti consideri la guida un’attività stressante, con i peggiori incubi rappresentati dai classici tallonatori (58%), dalla mancanza di disciplina in corsia (53%) e, ça va sans dire, dai lavori stradali o dagli ingorghi (44%). In più, il 42% confessa che perdersi su strade sconosciute è fonte di ansia: segno che senza un navigatore satellitare ormai molti sarebbero completamente spaesati.

Secondo il sondaggio, chi soffre di stress al volante diventa spesso più insicuro, distratto e incline a errori. Nulla di nuovo, se non fosse che adesso ci viene venduta l’idea che un’auto elettrica possa essere la panacea per i nostri nervi.

Jules Tilstone, Amministratore Delegato di DS Automobiles UK, ha commentato: “Sappiamo che lo stress influisce sulla sicurezza e sul piacere di guida. Con la DS No.8 vogliamo offrire una vera fuga dalle tensioni delle strade britanniche”. Tradotto: se la vita di tutti i giorni è caotica, la soluzione sarebbe infilarsi in una capsula tecnologica silenziosa e dimenticare che esiste la passione per la guida. Il punto è che un’auto elettrica sarà pure rilassante, ma rischia di essere anche asettica e priva di emozioni. Un’ottima notizia per chi cerca un’esperienza “wellness” su quattro ruote.