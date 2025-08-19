Citroën Basalt Dark Edition è la nuova versione speciale del SUV

Citroën ha annunciato questo martedì (19 agosto) l’arrivo in Brasile di una nuova versione per la Citroen Basalt, probabilmente il punto forte della futura gamma del 2026 del SUV. Denominata Citroën Basalt Dark Edition, la configurazione è stata confermata in un teaser rilasciato oggi dal marchio e sarà esclusiva del mercato brasiliano.

Citroën con un teaser conferma il debutto della Citroën Basalt Dark Edition

Secondo il produttore, il nuovo modello è destinato ad ampliare la gamma di varianti del modello della casa francese. Attualmente, il principale punto di forza della Citroen Basalt è il prezzo più basso rispetto ad altri SUV compatti. La nuova configurazione del prodotto potrebbe essere caratterizzata da un livello di finitura più elevato, forse un tentativo del marchio francese di attrarre potenziali clienti che non vogliono rinunciare a questa caratteristica.

Sebbene non abbia ancora svelato i dettagli tecnici né l’elenco degli equipaggiamenti, Citroën ha sottolineato che il lancio rientra nella strategia volta a “rafforzare l’attrattiva” di Basalt. Maggiori informazioni sugli elementi visivi, le caratteristiche standard e il prezzo della Citroën Basalt Dark Edition saranno presto pubblicate dal marchio.

Ricordiamo che Citroën Basalt è una crossover SUV compatta lanciata nel 2024 dalla casa automobilistica francese, pensata principalmente per i mercati emergenti come India e Sud America. Il debutto è avvenuto a marzo 2024 con il concept Basalt Vision, seguito ad agosto dalla versione definitiva basata sulla piattaforma Smart Car (CMP), condivisa con Fiat Grande Panda, Opel Frontera e Citroën C3. La commercializzazione è partita in India nell’agosto 2024 e in Brasile due mesi dopo, raggiungendo l’Argentina a gennaio 2025. È prodotta negli stabilimenti di Thiruvallur (India) e Porto Real (Brasile) con diverse motorizzazioni a benzina e flex fuel.