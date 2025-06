Antonio Filosa chiede ai dipendenti di smettere di definirsi ex FCA o PSA

“Siamo Stellantis, basta con ex FCA ed ex PSA”, questo è uno dei passaggi più significativi fatto dal nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa parlando con i dipendenti del gruppo. Il nuovo numero uno del gruppo invita tutti i dipendenti a evitare divisioni considerandosi tutti parte di una sola entità. “Il nostro obiettivo è ben definito: prendere decisioni corrette dando priorità alle nostre persone, mettendo i clienti al centro di ogni azione e generando così valore,” ha dichiarato Filosa.

Stellantis: Antonio Filosa chiede maggiore unità tra i dipendenti che devono sentirsi una cosa sola e non ex di FCA o PSA

“Costruiamo un contesto fondato sul rispetto, dove ognuno si sente libero di esprimersi e certo di essere ascoltato. Le qualità straordinarie delle persone che siete – unite da fiducia e rispetto reciproci – insieme alla chiarezza degli obiettivi e a uno spirito competitivo, sono ciò che ci renderà una forza inarrestabile,” ha aggiunto.

Come vi abbiamo scritto in un nostro precedente articolo, Antonio Filosa sta già adesso rivedendo la strategia a lungo termine di Stellantis “Dare Forward 2030” per determinare se siano necessari aggiustamenti. Prima di prendere decisioni importanti, chiede ai dipendenti di smettere di identificarsi come ex dipendenti di Fiat Chrysler Automobiles o Peugeot Citroën. Ricordiamo che la fusione FCA-PSA è stata finalizzata all’inizio del 2021. Il nuovo CEO desidera invece che i circa 250.000 dipendenti adottino un’identità unificata: “Siamo Stellantis”.

Il nuovo numero uno di Stellantis che ha assunto la carica di CEo ufficialmente lo scorso 23 giugno adesso aspetta il 18 luglio giorno in cui si terrà l’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Stellantis che delibererà sulla proposta di nomina di Antonio Filosa. A quel punto il nuovo CEO sarà pronto a prendere le redini dell’azienda al 100 per cento preparando il nuovo piano industriale che probabilmente sarà svelato a settembre.