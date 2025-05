Alfa Romeo Junior Veloce ai MotorOne Electric Days 2025

La versione top di gamma di Alfa Romeo Junior farà il suo debutto sul suolo greco in occasione dei MotorOne Electric Days che si svolgeranno nel centro del Pireo, in piazza Korai ad Atene in Grecia. Il nuovo modello sarà accessibile al pubblico da venerdì 30/5 a domenica 1/6, con ingresso gratuito per tutti e facilmente raggiungibile grazie alle fermate della metropolitana e del tram situate nella piazza.

Alfa Romeo Junior sarà tra i protagonisti MotorOne Electric Days in Grecia

Il motore puramente elettrico dell’Alfa Romeo Junior Veloce eroga 280 CV e assicura prestazioni straordinarie, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,9 secondi, ma l’essenza del modello risiede nella sua eccellente tenuta di strada. Dotata di sospensioni più rigide e ribassate, bloccaggio meccanico del differenziale, cerchi da 20″ e freni potenti, è una vera auto sportiva che affascina il guidatore anche nei tragitti più brevi.

Con uno stile insuperabile e il DNA unico del marchio leggendario evidente in ogni aspetto, la Junior Veloce attenderà i visitatori del MotorOne Electric Days 2025 per mostrare loro l’immagine della moderna Alfa Romeo e ispirare la nuova generazione di Alfisti.

Alfa Romeo Junior comunque non sarà l’unica auto presente all’evento che si svolgerà in Grecia. Presente infatti anche Leapmotor T03. La vettura offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile ed è una proposta irresistibile per chi cerca un’auto cittadina con cambio automatico e ampi spazi per 4 adulti. La T03 ha un motore da 95 CV e un’autonomia di 265 km che in città arriva a 395 km. Inoltre, l’equipaggiamento di comfort e sicurezza comprende tutto, tra cui un tettuccio apribile con parasole elettrico e 10 sistemi di assistenza alla guida.

La distribuzione di Leapmotor attraverso i punti della rete vendita Motion Italia (Alfa Romeo, FIAT, Jeep) garantisce un supporto impeccabile e una copertura capillare sul territorio nazionale, mentre la garanzia è di 5 anni sulle parti meccaniche e di 8 anni sulla batteria ad alto voltaggio.