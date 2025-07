Fiat: a luglio 2025 sconti fino a 11.000 euro sulla sua gamma di auto

Con l’arrivo di luglio 2025, Fiat rinnova le sue promozioni su diversi modelli, tra cui spicca la nuova Grande Panda. La versione Mild Hybrid (MHEV) resta in offerta lancio a 16.950 euro, con uno sconto di 2.000 euro. L’acquisto prevede un anticipo di 3.342 euro, 35 rate mensili da 149 euro, TAN fisso 5,99%, TAEG 8,69%, e una rata finale di 11.503 euro. L’offerta è valida fino al 31 luglio, con obbligo di rottamazione e finanziamento.

Ecco le principali promozioni di luglio 2025 per acquistare un’auto di Fiat

Anche la Grande Panda elettrica beneficia di un prezzo promozionale: 22.950 euro con anticipo di 6.191 euro, 35 rate da 199 euro, TAN fisso 5,99%, TAEG 8,28%, e maxi rata finale da 13.356 euro, sempre entro il 31 luglio. La Fiat Panda ibrida, l’auto ibrida più venduta nel 2025, parte invece da 10.650 euro. Il piano prevede 33 rate da 129 euro (prima rata a ottobre), anticipo di 1.613 euro e rata finale di 8.026 euro. Promo valida fino al 29 luglio.

A luglio 2025, Fiat propone offerte vantaggiose anche sulla 600 Hybrid, molto apprezzata nel mercato italiano. Il prezzo promozionale parte da 20.350 euro, con un finanziamento che prevede 33 rate mensili da 199 euro, TAN fisso 8,75% e TAEG 10,99%. La prima rata è prevista a ottobre, l’anticipo richiesto è di 2.565 euro e la rata finale ammonta a 16.834 euro. L’offerta scade il 29 luglio ed è vincolata a finanziamento con permuta o rottamazione.

Per la versione elettrica della 600, il prezzo è di 32.950 euro. È possibile restituirla dopo 36 mesi. L’anticipo è di 6.772 euro, con 35 rate da 299 euro, TAN fisso 2,99%, TAEG 4,4% e una maxi rata da 18.544 euro. Da non perdere anche la Fiat 500 elettrica, in promozione a 18.950 euro grazie a uno sconto di 11.000 euro, e la Fiat Tipo 1.6 Diesel 130 CV, proposta a 16.200 euro con 33 rate da 371 euro e rata finale da 8.170 euro.