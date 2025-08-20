Leapmotor: protagonista all’IAA Mobility con la Speed Challenger

Leapmotor, in quanto marchio per tutti, e il tennistavolo sono una combinazione naturale. Proprio per questo motivo, un tavolo da ping-pong sarà disponibile presso lo stand dell’ambizioso marchio cinese all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera (9-14 settembre 2025), dove i visitatori potranno provare questo sport.

Leapmotor e myTischtennis si affideranno alla tecnologia all’avanguardia di Spinsight per misurare i dati

Lo stand di Leapmotor all’ “Open Space”, l’area della fiera accessibile al pubblico, sarà situato in Ludwigstrasse, nel cuore del centro di Monaco. Il fulcro dell’iniziativa di Leapmotor dedicata al tennistavolo all’IAA Mobility 2025 sarà la “Speed Challenge “, organizzata in collaborazione con myTischtennis, la più grande piattaforma online di tennistavolo in Germania. La gara, che vedrà chi riuscirà a colpire la pallina di plastica da 40 millimetri oltre la rete nel minor tempo possibile, si svolgerà il giorno di apertura dell'”Open Space”, il 9 settembre 2025. La gara inizierà alle 15:00 e durerà fino alle 20:00.

I vincitori riceveranno premi interessanti, tra cui un weekend con l’ultima novità della gamma di prodotti Leapmotor, il SUV elettrico compatto B10. Leapmotor e myTischtennis si affideranno alla tecnologia all’avanguardia di Spinsight per misurare i dati. Questa soluzione software consente di misurare oggettivamente l’effetto e la velocità di una pallina da ping pong in tempo reale.

“Il tennistavolo e Leapmotor sono perfetti insieme: il tennistavolo è uno sport per tutti, proprio come Leapmotor è un marchio accessibile a tutti grazie ai suoi prodotti a prezzi accessibili “, ha affermato Martin Resch, responsabile di Leapmotor Germania, sottolineando che lo sport con racchetta più veloce al mondo è lo sport più popolare in Cina. Leapmotor è attiva anche nel tennistavolo in Francia: i fratelli Alexis e Felix Lebrun, che si sono classificati terzi in doppio agli ultimi Campionati del Mondo, sono ambasciatori del marchio.

“Non vediamo l’ora di accogliere il maggior numero possibile di partecipanti alla ‘Speed Challenge!'”, afferma Martin Resch. “Oltre alla possibilità di giocare a ping-pong presso il nostro stand, offriremo molte altre opportunità, tra cui l’intera gamma di prodotti attuali. L’IAA Mobility è per noi una piattaforma estremamente importante per far conoscere il nostro marchio in Germania”.

Leapmotor avrà molto da offrire all’IAA Mobility 2025: oltre ai modelli T03 (valori combinati secondo WLTP: consumo energetico 16,3 kWh/100 km; emissioni di CO2 0 g/km; classe di CO2 : A) e C10, già lanciati con successo in Germania, nell’Open Space sarà esposto anche il B10. La casa cinese di Stellantis celebrerà un’entusiasmante anteprima mondiale al Summit durante la fiera l’8 settembre. I dettagli saranno annunciati in seguito.