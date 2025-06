Jeep porta l’avventura a Londra con l’Avenger 4xe The North Face Edition

Jeep porta lo spirito dell’avventura nel West End di Londra con la sua nuova Avenger 4xe The North Face Edition, esposta in esclusiva presso il flagship store The North Face di Regent Street. Fino a luglio, i visitatori dello store The North Face avranno la possibilità di scoprire la nuova Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, una versione limitata che unisce due marchi iconici dell’esplorazione per creare un veicolo pensato per gli amanti delle avventure all’aria aperta di oggi.

Jeep Avenger 4xe The North Face Special Edition in mostra presso il flagship store The North Face in Regent Street

Con sole 4.806 unità prodotte (un numero che riflette l’altezza in metri del Monte Bianco), l’esposizione in negozio offre l’occasione perfetta per ammirare l’Avenger 4xe The North Face Edition dal vivo. Questa edizione speciale rappresenta il top di gamma della gamma Jeep Avenger: con trazione integrale e una combinazione di tecniche e materiali innovativi di entrambi i marchi, è progettata per affrontare le sfide più impegnative.

Progettato per terreni impegnativi, il suo sistema di trazione integrale intelligente garantisce la massima accessibilità alle funzionalità 4×4 quando necessario. È dotato di un propulsore ibrido a 48 V, che rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di elettrificazione di Jeep, mantenendo inalterata l’attenzione del marchio alle prestazioni.

I team di design di Jeep e The North Face hanno collaborato per elevare il concetto di esplorazione e incarnare i valori di entrambi i marchi. Esprimendo l’intramontabile fascino avventuroso del design Jeep, l’Avenger 4xe The North Face Edition presenta dettagli Summit Gold e una palette di colori ispirata alla natura, a testimonianza dell’impegno condiviso da Jeep e The North Face per la vita all’aria aperta. Gli esterni includono cerchi in lega da 17 pollici in nero opaco, griglia anteriore con motivo topografico, piastre di protezione e adesivo sul cofano in Summit Gold.

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare gli interni dell’Avenger The North Face Edition, che celebrano la natura. Il cruscotto incorpora linee topografiche, con la silhouette del Monte Bianco e la scritta “One of 4,806” visualizzata sotto il logo Avenger. I tappetini personalizzati sono disegnati con catene montuose in 3D, offrendo ai passeggeri un vero e proprio punto d’appoggio sulla natura. I sedili, vero e proprio segno distintivo di questa collaborazione, sono realizzati con materiali resistenti e lavabili e impreziositi da un profilo Summit Gold. Includono anche un dettaglio di design esclusivo che richiama i famosi piumini The North Face, completi di cinghie elastiche sugli schienali, che ricordano quelle degli zaini The North Face.