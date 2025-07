Ferrari F40 colpita da un TIR: si cerca il pirata della strada

La Ferrari F40 è un tesoro automobilistico, uno dei pezzi di storia più nobili della casa di Maranello. Ogni uscita con un mezzo del genere elargisce emozioni stellari, ma suscita anche molta apprensione, per il rischio di fare danni, magari in manovra, su una buca o su un dissuasore di velocità.

Bisogna inoltre fare i conti con i deficienti che si appoggiano sulla carrozzeria per fare delle foto, con le ditate sui finestrini, con i “piloti” improvvisati, sempre pronti a sfidarti o che viaggiano con la loro auto a pochi centimetri dalla coda della tua “belva” alata. Poi ci sono le incognite legate ad altre forme di menefreghismo o di leggerezza altrui. Uno stress rilevante!

Al proprietario di una Ferrari F40, negli scorsi giorni, è capitata la disavventura di essere colpito da un TIR. Il conducente del mezzo pesante, per fortuna, non ha distrutto la supercar del “cavallino rampante”, ma l’ha vistosamente danneggiata. Come se non bastasse, si è dato subito alla fuga, senza neppure preoccuparsi delle condizioni di chi stava a bordo dell’auto.

Le ferite subite da quest’ultima non hanno permesso al conducente di lanciarsi in un facile inseguimento, così l’impossibilità di prendere al volo la targa del camion a 18 ruote, unita alla mancanza di telecamere nella zona, ha impedito l’identificazione del mezzo pesante.

Ora l’owner della Ferrari F40 è alla ricerca della persona che lo ha urtato, nella tarda serata di sabato scorso, nei pressi di Salt Lake City, nello Utah (USA). La sua speranza è che qualcuno possa aiutarlo a trovare il conducente del TIR, anche perché, al momento, la polizia brancola nel buio, non avendo molto materiale a disposizione. Ogni indizio, quindi, potrebbe dare una mano. Per chi fornirà delle indicazioni utili è prevista una ricompensa, immagino di un certo spessore.

Protagonista della disavventura è stata una vettura che conosciamo bene, perché ha guadagnato più volte le luci dei riflettori sul nostro sito. Si tratta della Ferrari F40 in tinta argento, con abito da versione LM, perla della collezione di “Supercar Ron”.

I danni riportati dalla sportiva di Maranello sono significativi. Il parafango posteriore e la fiancata sono gravemente lacerati. Da buttare il cerchio, quasi completamente ripiegato su se stesso. Ora per qualche tempo la meravigliosa vettura sarà costretta a stare in officina, lontano dalla collezione statunitense dove solitamente trova ospitalità.

Di quella raccolta, come già riferito in altre circostanze, l’esponente di punta delle “big six” è la regina di cuori. Insieme a lei c’è un’altra vettura del “cavallino rampante”: la Purosangue, sicuramente molto meno appassionante dell’erede della GTO. Pare che la collezione, nel suo complesso, valga circa 17 milioni di dollari.

Fra gli altri veicoli presenti al suo interno citiamo la Pagani Huayra Tempesta, l’Aston Martin Valkyrie Roadster, la Porsche 911 GT3 RS, le Lamborghini Murcielago SV, Revuelto e Huracán Sterrato, con tuning biturbo da 1.500 cavalli. Anche senza Ferrari F40, quindi, “Supercar Ron” non rimarrà certo a piedi, ma rinunciare per qualche tempo alle emozioni uniche e irripetibili della meravigliosa creatura emiliana non sarà comunque facile. Speriamo che il tizio trovi presto il pirata della strada, perché è giusto che chi sbaglia paghi il conto. I legali sono pronti all’azione. I giudici anche.

