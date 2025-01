Ferrari F40 LM regina di cuori in una collezione d’auto da sogno

Più volte, in passato, ci siamo occupati su questo canale di collezioni automobilistiche da mille e una notte. In alcuni casi la scena è stata dominata dalle vetture classiche, in altri dalle supercar moderne. A prescindere dal contenuto, è stato sempre un bel vedere. Oggi ci tuffiamo in un’altra raccolta da sogno, la cui regina di cuori è una Ferrari F40 LM, in tinta argento. Non è l’unica auto del “cavallino rampante” presente, perché nella collana c’è pure la Purosangue, ma prima di passare al report sui modelli, consentitemi di fare qualche riflessione.

Oggi la parola collezionismo è, in un certo senso, abusata, perché fa più riferimento ai numeri che alla qualità. Basta avere tre auto con più di 20 per essere inseriti nel gruppo, a prescindere dal loro effettivo valore storico e culturale. Sicuramente anche in quest’attività ci sono i germi della passione, magari limitati nel loro sviluppo dalle possibilità economiche non proprio grandi di chi la coltiva, ma per quel che mi riguarda il vero collezionismo è altro.

Sicuramente vi rientra a pieno titolo la raccolta d’auto di cui ci occupiamo oggi, le cui regine sono, senza ombra di dubbio, le supercar e le hypercar, Ferrari F40 LM su tutte. A presentarla ci pensa il fortunato possessore, che fa anche lo youtuber automobilistico. Il canale scelto per la pubblicazione del contenuto è quello di Supercar Ron. Qui continua a far morire di invidia chi non può permettersi nemmeno uno dei suoi costosi giocattoli. In base a quanto riportano i colleghi di duPont Registry, il valore della collezione illustrata nei fotogrammi è nell’ordine dei 17 milioni di dollari. Può darsi che ci sia un po’ di ottimismo in questo calcolo, ma non ci interessa fare i ragionieri. Qui contano le emozioni, regalate a iosa dai modelli intestati al fortunato owner, che li custodisce nello Utah, Stati Uniti. I suoi gusti sono eterogenei.

Oltre alle già citate Ferrari F40 LM e Purosangue, hanno il profumo di una grande nobiltà anche la Pagani Huayra Tempesta, l’Aston Martin Valkyrie Roadster, la Porsche 911 GT3 RS, le Lamborghini Murcielago SV, Revuelto e Huracán Sterrato, con tuning biturbo da 1.500 cavalli. Nella collezione ci sono pure una Lexus LFA con cerchi BBS, una Toyota Supra MK4 da 1.262 cavalli e una Nissan Skyline GT-R V-SPEC R34 Midnight Purple. All’appello non mancano una Dodge Demon e una BMW M3 Lightweight E36, appartenuta a Paul Walker. Presenti anche altri mezzi a quattro ruote e a due ruote, come le Ducati superbike 1199 Superleggera e 1299 Superleggera. Anche qui l’orgoglio Made in Italy si impenna, ma le vette sono raggiunte dalla già citata Ferrari F40 LM, nell’insolita tonalità grigio argento, che la rende rara più di una mosca bianca. A voi il video che illustra l’intera collezione. Cliccate sul tasto play per ricevere un grande appagamento emotivo, anche se con un pizzico di sana invidia. Buona visione!

Fonte | duPont Registry