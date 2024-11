Ferrari 275 GTB/4: all’asta un esemplare del 1967 con certificazione Ferrari Classiche

Quando viene messa all’asta una vettura come la Ferrari 275 GTB/4, l’interesse dei collezionisti non può che farsi alto. Una nuova opportunità viene offerta loro dagli specialisti di Mecum Auctions, che proporranno un esemplare della specie nella vendita di Kissimmee, in programma per la giornata di sabato 18 gennaio 2025.

L’auto offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti risale al 1967 ed è quella con telaio numero 10583. Gode della certificazione Ferrari Classiche, con incluso libretto rosso, ed ha vinto più volte il premio FCA Platinum. Al suo attivo una percorrenza di 85.331 chilometri.

Rossa, con interni neri, questa Ferrari 275 GTB/4 appartiene alla famiglia dei modelli più iconici del “cavallino rampante“. Acquistata dal precedente proprietario nel 1969, fu ceduta a quello attuale nel 2016. Ora un nuovo passaggio di mano si profila all’orizzonte.

Fra i plus dell’esemplare in catalogo, il restauro completo di meccanica, telaio e sospensioni completato nel 2017 da Exclusive Motorcars a Los Angeles. Il cambio è stato ricostruito da GTO Engineering. A bordo ci sono dei rari alzacristalli elettrici di fabbrica. Molto ricca la documentazione di accompagnamento al lotto.

Foto da profilo Facebook Mecum Auctions

Come già scritto in altre occasioni, la Ferrari 275 GTB/4 fece il suo esordio al Salone dell’Auto di Parigi del 1966, guadagnando presto l’ammirazione di tutti. Nei meravigliosi tratti della sua carrozzeria, firmata Pininfarina, si coglie una certa parentela con la 250 GTO, rispetto alla quale è meno sportiva.

La tela volumetrica è dominata dal lungo cofano anteriore, che accoglie al suo interno un motore V12 da 3.3 litri di cilindrata, capace di erogare una potenza massima di 300 cavalli, la cui azione è accompagnata da note sonore inebrianti. Con una simile scuderia di purosangue, il quadro prestazionale è di altissimo lignaggio, come si evince dalla punta velocistica di circa 270 km/h. Nelle versioni da gara (dette competizione), la Ferrari 275 GTB/4 confermò la bontà della sua scheda tecnica, con prestazioni luminose, come i successi di classe ottenuti alle 24 Ore di Le Mans del 1965 e 1966.

Foto da profilo Facebook Mecum Auctions

Fonte | Mecum Auctions