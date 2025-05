Citroën C3 Aircross: il comfort elemento chiave del SUV gemello di Fiat Pandissima

La nuova Citroën C3 Aircross, gemello della futura Fiat Pandissima, si presenta con il comfort come elemento distintivo in un segmento B-SUV in cui concorrenti e alternative si moltiplicano. Il SUV compatto Double Chevron adotta elementi chiave di questa categoria, come lo spazio interno e la posizione di guida rialzata rispetto alle berline e ad altri veicoli, per offrire un livello più elevato di comfort e benessere a bordo per tutti gli occupanti. Una filosofia che si traduce in caratteristiche come l’architettura degli interni C-Zen Lounge, le sospensioni e i sedili Citroën Advanced Comfort e i sistemi di connettività e infotainment di ultima generazione.

Robustezza, spazio interno e capacità di affrontare terreni difficili sono stati, fino ad oggi, i tratti distintivi di Citroën C3 Aircross

Pensati come un vero e proprio salotto su ruote, gli interni della Nuova Citroën C3 Aircross sono un punto di riferimento in termini di comfort e abitabilità. Con una lunghezza della carrozzeria di 4,39 m (23 cm in più rispetto alla generazione precedente del modello), una larghezza di 1,79 metri e un’altezza di 1,66 metri, si colloca nella categoria superiore del segmento B-SUV. Se la generazione precedente di questo modello era già un punto di riferimento per il comfort e lo spazio disponibile nella seconda fila, ora la C3 Aircross trasferisce tutto questo comfort alla terza fila di sedili nelle sue versioni a 7 posti. Grazie a una modularità ingegnosa e altamente flessibile, il bagagliaio può essere ampliato fino a 1.600 litri di capacità. Tutto questo in un interno luminoso dove potrete godervi ogni viaggio nella massima tranquillità e comfort.

Il team di progettazione della Nuova Citroën C3 Aircross ha sfruttato appieno l’altezza da terra tipica dei SUV per aumentare ulteriormente il livello di comfort a bordo. Sono stati effettuati dei lavori per rendere più comodi e facili sia l’ingresso che l’uscita dal veicolo. La posizione di guida elevata, abbinata alla configurazione unica del cruscotto e dell’Head-Up Display, offre un senso di sicurezza, visibilità e controllo su tutto ciò che accade sulla strada e nell’ambiente circostante il veicolo.

L’abitacolo della Nuova Citroën C3 Aircross è l’ultima espressione della filosofia C-Zen Lounge, un rivoluzionario standard di design degli interni, caratterizzato da spazio e da un elevato livello di equipaggiamenti. L’atmosfera è accogliente e familiare, caratterizzata dall’uso ottimale dello spazio e dal trattamento semplice e raffinato delle superfici. I nuovi sedili Citroën Advanced Comfort ne sono un buon esempio: incorporano uno strato aggiuntivo di schiuma da 10 a 15 mm e il loro supporto laterale è stato riprogettato, per offrire una sensazione di calore e morbidezza indipendentemente dal numero di chilometri da percorrere.

Le sospensioni Citroën Advanced Comfort, di serie su tutta la gamma, sfruttano l’esclusiva tecnologia degli ammortizzatori idraulici progressivi del marchio per offrire la sensazione di viaggiare su un tappeto volante in ogni circostanza. In ogni ammortizzatore, due smorzatori idraulici, uno per la compressione e uno per la decompressione, lavorano insieme al resto della sospensione per ammorbidire il più possibile gli urti, offrendo un comfort ineguagliabile anche su superfici sconnesse, come strade o sentieri con cattive condizioni del manto stradale.

Costruita sulla nuova piattaforma Smart Car, la Nuova Citroën C3 Aircross propone una gamma multi-energia, con un’opzione d’ingresso 1.2 Turbo benzina da 100 CV, una motorizzazione Ibrida da 136 CV che riduce del 15% consumi ed emissioni e consente di guidare in modalità “zero emissioni” nella metà dei tragitti urbani, e una versione 100% elettrica con batteria LFP da 44 kWh con 300 km di autonomia WLTP. Un nuovo veicolo elettrico offrirà presto un’autonomia di oltre 400 km.