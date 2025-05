Citroën C3 Aircross e il Giro-E nella puntata di Bari di “Urban Green”

Citroën torna protagonista di “Urban Green“, il format televisivo in onda ogni sabato, alle 10, sui RAI Due. Nell’ottava puntata della serie, sarà la nuova C3 Aircross il modello protagonista del racconto sulla mobilità sostenibile, accessibile e integrata con il territorio. A fare da sfondo alle riprese ci penserà questa volta la città di Bari.

Dopo le tappe di Torino, Genova, Reggio Emilia, Padova, Roma, Milano e Mantova è ora il turno del capoluogo pugliese, che segna lo sbarco dell’iniziativa nel Sud Italia. Anche qui l’obiettivo degli autori RAI sarà quello di seguire l’evoluzione degli agglomerati urbani italiani, nel segno dell’innovazione. Le telecamere racconteranno i processi evolutivi della meta, ma i riflettori di Citroën si accenderanno su due simboli della sua transizione elettrica: la nuova C3 Aircross e il progetto Giro-E.

Foto Citroën

La manifestazione ciclistica parallela al Giro d’Italia di quest’anno, riservata a bici da corsa a pedalata assistita, registra l’impegno ufficiale della casa del “double chevron“, con una flotta di veicoli a supporto di atleti, staff e media lungo il percorso, con partenza proprio dalla Puglia, a Ostuni. Un modo per promuovere uno stile di vita attivo e una mobilità più ecologica. Il tutto partendo da un processo informativo, che mira a mettere in risalto l’importanza delle scelte consapevoli per affrontare le sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

L’auto selezionata per dare forma concreta alla presenza, sarà la già citata Citroën C3 Aircross. Questo SUV compatto promette spazio, comfort e innovazione per ogni percorso, in linea con la sua versatilità. Al modello il ruolo di protagonista della puntata di “Urban Green” di Bari. Anche in tv la casa automobilistica transalpina metterà in mostra la sua volontà di dare una risposta ideale alle necessità di quelle famiglie e di quegli utenti che cercano un’auto pratica, spaziosa e già pronta per affrontare i cambiamenti della mobilità contemporanea, anche grazie alle versioni ibride ed elettriche, dai prezzi competitivi.