Maserati Emilia: un video anticipa il modello della svolta?

Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive ha pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina di Instagram un video dove mostra la nuova Maserati Emilia un nuovo SUV coupè immaginato dal creatore digitale che secondo lui potrebbe essere un modello capace di far aumentare le vendite della casa automobilistica del tridente che come sappiamo non vive un buon momento a causa del crollo delle vendite nel 2024 e nel 2025. Si tratterebbe di un veicolo made in Italy al 100 per cento.

Maserati Emilia: ecco il SUV coupè immaginato da MDP per rilanciare il brand

Diciamo subito che si tratta di un modello di pura fantasia. Infatti al momeno non si conoscono i futuri piani del marchio. Sappiamo solo che Santo Ficili e Jean Philippe Imparato sono al lavoro per rilanciare il brand e che nei prossimi mesi saranno rivelate le mosse implementate per cambiare le cose e invertire la rotta. Una Maserati Emilia intesa come SUV coupè da collocare in un segmento di mercato particolarmente in voga potrebbe rappresentare sicuramente un’ipotesi interessante da questo puntro di vista.

Secondo Mirko del Prete questa ipotetica Maserati Emilia sarebbe il modello giusto per poter competere con BMW X6 e Mercedes Benz GLE, questa vettura sempre secondo il suo autore avrebbe le carte in regola per rappresentare il marchio del tridente che si contraddistingue per sportività ed eleganza. Vedremo se questa ipotesi sarà presa in considerazione dal brand di lusso di Stellantis che per forza di cosa dovrà fare di tutto per invertire la rotta e salvare il salvabile. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, non si esclude una collaborazione con Alfa Romeo e chissà che questa non possa effettivamente partorire un modello simila a quello immaginato in questo video render.