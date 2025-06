Santo Ficili: “Lo stabilimento di Cassino è fondamentale per noi”

Santo Ficili oggi parlando con la stampa in occasione dell’annuncio della partnership con il team Luna Rossa per l’America’s Cup 2027 ha ribadito la centralità per Alfa Romeo dello stabilimento di Cassino. Secondo Ficili, la fabbrica laziale di Stellantis continua a ricoprire un ruolo molto importante nei piani futuri sia di Alfa Romeo che di Maserati. “Lo stabilimento di Cassino è per noi un asset strategico di primaria importanza. Attualmente vi costruiamo modelli chiave come il Grecale, lo Stelvio e la Giulia. È chiaro che continuerà a rappresentare, anche in prospettiva futura, il nostro centro produttivo di riferimento”.

Santo Ficili ribadisce l’importanza di Cassino per Alfa Romeo e Maserati

Fondamentale, a suo giudizio, è anche preservare “le differenti vocazioni che caratterizzano questi due straordinari marchi italiani. Maserati si rivolge a un pubblico completamente diverso, posizionandosi nel mondo del lusso, mentre Alfa Romeo parla a un cliente più attento alla sportività, alle prestazioni e al piacere autentico di guida che le nostre vetture sanno offrire”. “Siamo qui per portare le nostre vetture sul mercato e raggiungere la piena soddisfazione dei nostri clienti. Per questo motivo continueremo a lavorare con grande impegno sulla gamma attuale – Junior, Tonale, Stelvio e Giulia – che ci sta offrendo risultati davvero significativi”.

“La Junior, ad esempio, ha già superato i 40.000 ordini, mentre il Tonale sta performando in modo molto positivo. Naturalmente, dobbiamo mantenere viva l’attenzione anche su Giulia e Stelvio, due auto straordinarie sotto ogni aspetto: guidabilità, handling, prestazioni, comfort e versatilità. È vero che non sono più modelli recenti, ed è proprio per questo che saranno al centro delle nostre attenzioni, in attesa di poter lanciare sul mercato, nel più breve tempo possibile, le nuove generazioni di Giulia e Stelvio” ha concluso Santo Ficili.

Insomma Cassino può dormire sonni tranquilli, il futuro dello stabilimento andrà di pari passo con quelli di Alfa Romeo e Maserati come ribadito da Santo Ficili e dunque nei prossimi anni la sua centralità sarà cofnermata in pieno con le nuove produzioni annunciate e le altre che seguiranno nel corso dei prossimi anni.