Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition: testimonial d’eccezione in Polonia

Agnieszka Woźniak-Starak, nota giornalista e presentatrice polacca, è stata la prima cliente sul mercato polacco a sedersi al volante della Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition. Unendo l’eleganza italiana all’impegno ecologico, questa vettura è stata progettata per cambiare il mondo con uno stile ineguagliabile.

Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition incarna l’impegno del marchio FIAT per la sostenibilità

Agnieszka Woźniak-Starak è una giornalista, presentatrice e personalità dei media, conduttrice del programma “Mam talent” e del programma mattutino “Onet Rano”. Agnieszka è una delle giornaliste polacche più popolari e, nella vita privata, è un’amante e una sostenitrice degli animali. È diventata un’icona di stile per le donne polacche grazie al suo senso unico della moda e alle sue interpretazioni originali. La star è fedele ai classici, ma allo stesso tempo sperimenta le tendenze a modo suo, creando stili che ispirano molte donne.

L’esclusiva Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è la massima espressione del design italiano su quattro ruote: più di un semplice mezzo di trasporto, è una vettura unica che incarna lo stile raffinato di Giorgio Armani e l’eccellenza del design del Centro Stile FIAT di Torino. Il celebre designer ha lavorato per molti mesi con il team FIAT per far emergere il carattere unico di entrambi i marchi in un unico prodotto, creando un vero e proprio capolavoro. Agnieszka ha apprezzato la cura dei dettagli tipica della collezione haute couture, nonché l’abbinamento di materiali nobili e di un design raffinato che unisce il mondo dell’auto e quello della moda.

La sua scelta è ricaduta sulla Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition nella tonalità Grigio-Beige Ceramica, creata da Armani appositamente per questo modello. Combina i toni del grigio e del beige, sottolineando l’elegante design della berlina a due volumi.

Il giornalista ha apprezzato anche la carrozzeria, priva di contrasti e decorazioni, per ottenere un elegante effetto monocromatico che rispecchia l’estetica Armani. La caratteristica più distintiva dell’esterno sono le ruote, realizzate su misura per mettere in risalto il logo GA. Queste ruote diventano il punto focale, rendendo l’auto audace anche da lontano. Il design non solo esprime lo spirito di cooperazione, ma contribuisce anche a migliorare l’efficienza aerodinamica grazie alla sua superficie delicatamente tridimensionale. I cerchi presentano una raffinata finitura bicolore brunita e sottili scanalature laterali, che sottolineano ulteriormente l’elevato livello di raffinatezza ed eleganza del veicolo.

Gli interni della Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition sono una vetrina di squisita artigianalità, evidenziata dalle cuciture a chevron e dai motivi tridimensionali sugli inserti dei sedili centrali che ricordano le tecniche sartoriali tradizionali. I materiali utilizzati coniugano eleganza e qualità eccellente attraverso l’impiego dei metodi più moderni e artigianali. Un esempio di innovazione è l’inserto del cruscotto in legno tagliato al laser, che conferisce una morbidezza simile a quella di un materiale di lusso. Sono completati da elementi lavorati con cura e ricchezza di dettagli, come ricami intricati, che testimoniano l’impegno verso un’eccellente artigianalità. L’auto è inoltre impreziosita dal logo del maestro milanese, presente su ruote e sedili, mentre la sua firma è ben visibile sul cruscotto, sui battitacco e sul lunotto posteriore, a sottolineare il carattere distintivo della collaborazione e l’attenzione ai dettagli.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è dotata di caratteristiche all’avanguardia, tra cui i fari Full LED Infinity Design e un elegante tetto in vetro che ne esaltano l’estetica moderna. L’auto è dotata di un impianto audio JBL di alta gamma, display TFT da 7 pollici, sistema multimediale con touchscreen da 10,25″, radio DAB, navigatore satellitare e connettività wireless con CarPlay e Android Auto. Sotto il cofano del veicolo si trova un motore elettrico da 87 kW/118 CV, che garantisce un’autonomia fino a 320 km nel ciclo misto WLTP. Inoltre, la Fiat 500e Giorgio Armani è dotata dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida ADAS e offre un sistema di assistenza alla guida di livello 2, che offre funzioni avanzate e una guida più sicura.