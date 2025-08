Stellantis mantiene la leadership in un mercato auto importante

Stellantis si è nuovamente affermata come leader nel mercato dei veicoli nuovi del Portogallo lo scorso luglio. Il gruppo ha nuovamente dominato tutti i suoi segmenti, sia a livello globale che nei singoli segmenti di veicoli passeggeri (PV) e veicoli commerciali leggeri (LCV). Secondo i dati ACAP, il Gruppo ha venduto complessivamente 4.793 veicoli a luglio, un volume che rappresenta una quota del 23,9 per cento e una crescita delle vendite del 20 per cento rispetto a luglio 2024.

A luglio il Gruppo Stellantis si è nuovamente distinto come leader del mercato automobilistico portoghese

Peugeot si è confermata ancora una volta il marchio numero 1 nelle vendite, sia nel mercato totale (Veicoli passeggeri + Veicoli commerciali leggeri) sia nel mercato Veicoli passeggeri e Veicoli commerciali leggeri. Ha inoltre detenuto per tre mesi consecutivi il primato di auto più venduta in Portogallo, la Peugeot 2008. Altri quattro modelli, di tre marchi diversi del gruppo, figurano nella Top 10 dei modelli più venduti.

Con 1.034 unità vendute nel mercato VP + LCV lo scorso luglio, Citroën si è distinta con una crescita del 73 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche Opel ha registrato una notevole crescita del 26 per cento, con 853 veicoli immatricolati.

Stellantis ha venduto 3.730 veicoli passeggeri a luglio, un volume che le ha conferito una quota del 21,3% e un aumento del 30 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, superando la crescita del mercato del 20%. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, il dominio di Stellantis è ancora più significativo, con una quota del 42,1 per cento, che riflette i 1.063 furgoni immatricolati a luglio. Questo risultato è in gran parte trainato dal successo dei furgoni Peugeot, Citroën, Opel e FIAT (quattro marchi tra i primi sette) prodotti in Portogallo presso il centro di produzione Stellantis di Mangualde.

Ancora una volta leader indiscusso in tutti e tre i segmenti di mercato nei primi sette mesi dell’anno, Stellantis ha già venduto 41.235 veicoli, raggiungendo una quota di mercato del 25,8%. Ciò significa che più di un veicolo nuovo su quattro venduto in Portogallo finora nel 2025 sarà di uno dei marchi del gruppo Stellantis: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot.

Nel mercato VP il Gruppo ha venduto 32.606 vetture, per una quota del 23,0%, dato che nel mercato LCV ammonta a un significativo 47,2 per cento, riferito agli 8.629 furgoni immatricolati. Con 1.622 unità vendute nei primi sette mesi dell’anno, Jeep continua a crescere costantemente, con un incremento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2024 , con un forte contributo del mese di luglio, che ha visto un incremento del 90% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il marchio Alfa Romeo ha registrato la crescita più elevata del gruppo a luglio (+160%), consolidando la crescita cumulata più elevata, con il 40% in più rispetto al volume cumulato nei primi sette mesi dell’anno scorso. Stellantis mantiene inoltre la sua posizione di leader nel mercato nazionale dei veicoli elettrici a batteria (BEV) su tutti i fronti.

Complessivamente nei primi sette mesi sono stati venduti 6.579 veicoli 100 per cento elettrici, raggiungendo così una quota del 21,6 per cento e registrando una crescita significativa delle vendite del 67 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, più che raddoppiando la crescita del mercato (+27%). Del volume totale di BEV, ci sono 5.841 veicoli passeggeri, per una quota del 20,4 per cento, e 738 LCV-BEV, che corrispondono a una quota del 41,1 per cento.

Sempre per quanto riguarda le proposte 100 per cento elettriche, spicca la performance del leader indiscusso del mercato dei quadricicli, la Citroën Ami. Nei primi sette mesi del 2025, conta già 319 unità, pari a una quota di mercato del 40,6 per cento, cifra rafforzata dalle 54 immatricolazioni in più registrate lo scorso luglio, con un incremento del 157 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. L’offensiva elettrica di Stellantis viene rafforzata anche con la consegna delle prime unità dei modelli T03 e C10 da parte di Leapmotor, la cui rete di distribuzione si sta attualmente espandendo in tutto il Paese.