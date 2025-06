Citroën C3: oltre 23.500 immatricolazioni in Italia nei primi cinque mesi del 2025

Nei primi cinque mesi dell’anno, Citroën C3 ha superato le 23.500 immatricolazioni in Italia, confermandosi leader tra le vetture a benzina nel mercato nazionale. Scelta da chi cerca uno stile distintivo, praticità e comfort, la C3 incarna valori concreti che la rendono ideale per ogni occasione. Con questo spirito, la compatta francese dà il via alla stagione estiva a Lignano Sabbiadoro, rinomata meta del litorale adriatico. Una location perfetta per esprimere il carattere dinamico e accessibile dell’ultima evoluzione di un’auto che ha conquistato il pubblico internazionale, con oltre 5.600.000 esemplari venduti nel mondo dal lancio. Un connubio di stile e sostanza che continua a raccogliere consensi.

Citroën C3 è la scelta di chi cerca stile audace, comfort, concretezza e funzionalità

Il design esterno della Citroën C3 richiama il mondo dei SUV, con un’ampia superficie vetrata che favorisce la luminosità dell’abitacolo e un frontale dalle linee verticali che trasmette robustezza e carattere. Nella versione MAX, i sedili con inserti chiari aggiungono un tocco contemporaneo e rilassante, contribuendo a creare un ambiente interno accogliente.

Citroën C3 incarna l’impegno del marchio verso una mobilità elettrificata e inclusiva. Alla classica motorizzazione PureTech 100 con cambio manuale, si affianca l’efficiente Hybrid 100 e-DCS6, dotata di sistema mild hybrid e cambio automatico a doppia frizione per una guida più fluida. La vera innovazione è rappresentata dalla nuova ëC3, la compatta 100% elettrica che cambia le regole del segmento: autonomia urbana fino a 440 km e ricarica rapida all’80% in appena 26 minuti. Un modello pensato per democratizzare l’accesso all’elettrico, restando fedele alla vocazione popolare di Citroën.

Lignano Sabbiadoro rappresenta un perfetto equilibrio tra dinamismo e tranquillità: con 8 chilometri di spiaggia dorata e tre aree differenti – Sabbiadoro, Pineta e Riviera – offre esperienze diverse ma complementari. Vanta il porto turistico più grande d’Italia, con oltre 5.000 ormeggi, e accoglie un pubblico eterogeneo, dalle famiglie ai giovani, fino agli appassionati di natura. Tra le mete più apprezzate si segnalano le Terme di Lignano e l’Oasi Avifaunistica di Marano, ideali per chi cerca benessere o vuole dedicarsi al birdwatching. In un contesto che promuove la qualità del tempo libero, il rispetto ambientale e l’apertura verso tutti, la Citroën C3 si inserisce con coerenza. È compatta, versatile, comoda e attenta ai bisogni della vita moderna: perfetta sia per gli spostamenti quotidiani che per le vacanze, con un’identità forte e uno stile che unisce praticità e carattere.