Debutta in Italia la nuova Citroen C3 Van: pronta al lavoro, benzina o elettrica

Citroen amplia la sua proposta per il mondo del lavoro on the road con l’introduzione della nuova C3 Van, un veicolo commerciale compatto pensato per chi cerca efficienza e comfort in formato urbano. Già protagonista sulle strade italiane, il modello ha visto le prime immatricolazioni nel mese di maggio, sia nella versione termica a benzina, sia nella configurazione 100% elettrica, dimostrazione chiara del forte interesse del mercato verso questa soluzione accessibile.

Successore della precedente generazione, che a maggio dello scorso anno aveva raggiunto oltre il 20% di quota nel suo segmento, piazzandosi al secondo posto, la nuova C3 Van è proposta con abitacolo a due posti e si rivolge a tutti quei professionisti che necessitano di un mezzo agile e funzionale per spostamenti e consegne in ambito urbano ed extraurbano.

Il veicolo eredita il design distintivo e moderno della city car C3, molto apprezzata in Italia, ma si arricchisce di caratteristiche specificamente pensate per un impiego professionale. E quindi, paratia divisoria con griglia protettiva, vano di carico posteriore ottimizzato, barre longitudinali nere lucide, tetto in tinta carrozzeria, oltre a una dotazione tecnologica completa in termini di sicurezza e connettività.

Disponibile in due motorizzazioni, troviamo il 1.2 PureTech Turbo benzina da 100 CV, con cambio manuale a 6 marce, e la e-C3 Van completamente elettrica, con motore da 113 CV, oltre 400 km di autonomia urbana e possibilità di ricarica all’80% in appena 26 minuti.

Entrambe le versioni garantiscono oltre 300 kg di portata utile, lunghezza compatta di 4,01 metri e il comfort esclusivo delle sospensioni Citroen Advanced Comfort, pensate per chi trascorre molte ore alla guida. L’equipaggiamento include anche Head-Up Display, climatizzatore manuale e chiusura centralizzata. La C3 Van si inserisce in una gamma professionale Citroen che comprende anche Berlingo Combi N1, Berlingo Van (disponibile anche elettrico), Jumpy, e-Jumpy, Jumper ed e-Jumper.