Nuova Lancia Gamma: orgogliosamente made in Italy secondo Napolitano

Nuova Lancia Gamma di cui vi mostriamo una foto di qualche giorno fa che mostra nuovi dettagli per quanto concerne il design del posteriore è al centro di un recente post del CEO di Lancia Luca Napolitano che ha definito questa auto come orgogliosamente made in Italy.

Le ultime dichiarazioni di Luca Napolitano sulla nuova Lancia Gamma che sta per arrivare

In un post su Linkedin il numero uno di Lancia ha dichiarato: “La nuova Lancia Gamma: progettata a Torino, costruita a Melfi. Orgogliosamente Made in Italy. Oggi ho avuto il piacere di incontrare un gruppo selezionato di dipendenti, team industriali e fornitori presso lo stabilimento di Melfi, dove ho condiviso gli ultimi aggiornamenti sui prossimi progetti di Lancia”.

“Si è trattato di un ritorno significativo in un sito che, negli anni ’90, ospitava la produzione della Ypsilon e che oggi è pronto a svolgere un ruolo chiave nella trasformazione del marchio. La nuova Lancia Gamma, che entrerà in produzione nel 2026, sarà disponibile sia in versione ibrida che elettrica. Un progetto audace e lungimirante che rappresenta una tappa decisiva nel nostro percorso. A partire dal 2025, lo stabilimento di Melfi beneficerà del lancio di sette nuovi modelli, tra cui la nuova Jeep Compass, la DS7, la DS N°8 e, naturalmente, Lancia Gamma. Lancia torna a Melfi con determinazione, passione e una mission chiara: costruire un futuro innovativo, sostenibile e orgogliosamente italiano”.

Nuova Lancia Gamma sarà svelata agli inizi del 2026. Non escludiamo però che le prime immagini senza veli possano essere rivelate entro fine anno. La vettura sarà un’ammiraglia sui generis con uno stile da fastback lunga circa 4,7 metri nascerà su piattaforma STLA Medium. Maggiori dettagli sono attesi già nel corso delle prossime settimane.