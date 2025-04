Jean-Philippe Imparato soddisfatto dei risultati di Stellantis in Europa nel primo trimestre 2025

Jean-Philippe Imparato, responsabile di Stellantis per l’Europa, ha commentato sui social i risultati raggiunti dalla sua azienda nei primi 3 mesi del 2025. Il numero uno di Stellantis nel vecchio continente ha riassunto i primi mesi del 2025 come estremamente positivi per l’azienda sul mercato europeo (EU29)

Jean-Philippe Imparato, responsabile di Stellantis per l’Europa, ha riassunto i primi mesi del 2025 come estremamente positivi

Imparato ha dichiarato: “Risultati molto positivi per il primo trimestre 2025 di Stellantis nell’UE29, con l’azienda al primo posto nel mercato delle auto ibride, a conferma della nostra decisione di ampliare la gamma di veicoli ibridi. La nostra quota di mercato complessiva è la migliore dal primo trimestre 2024, la leadership di Stellantis Pro One nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri continua e abbiamo lanciato un’offensiva senza precedenti nel segmento B-SUV, con Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda e Opel Frontera”.

“A marzo, sul mercato UE29, Peugeot 208 è al secondo posto e al primo posto in Francia, dove 4 modelli #Stellantis sono tra i primi 6, mentre in Italia, Stellantis vanta 4 modelli tra i primi 5, con #FIATPanda il modello più venduto sul mercato. Guardando al futuro, gli ordini alla fine del primo trimestre hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 mesi; Ora dobbiamo consolidare e migliorare questa performance molto incoraggiante del primo trimestre”.

Insomma un inizio di 2025 abbastanza positivo secondo Jean-Philippe Imparato che dopo aver lasciato la guida di Alfa Romeo a Santo Ficili ha preso in mano le redini dell’intero gruppo Stellantis. Si spera naturalmente che le cose possano migliorare ulteriormente in Europa per il gruppo Stellantis nel corso dei prossimi mesi grazie all’arrivo di numerose altre novità come ad esempio la nuova Fiat Pandissima che debutterà in estate e la nuova Alfa Romeo Stelvio che invece vedremo entro fine anno.