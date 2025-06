Alfa Romeo: Santo Ficili pensa ad una nuova supercar ma dal prezzo più accessibile

In occasione della presentazione della nuova partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa in vista dell’America’s Cup 2027 il CEO Santo Ficili ha parlato anche di una futura supercar che la casa automobilistica del biscione lancerà in edizione limitatissima come secondo modello del programma “Bottega2 dopo la nuova 33 Stradale. Come riporta il sito AutoExpress, Ficili ha dichiarato: “Vogliamo creare qualcosa che sia su misura e limitato, ma anche qualcosa che tocchi un numero maggiore di persone”. Insomma si dovrebbe trattare si di una vettura in edizione limitata ma non costosa quando la nuova 33 Stradale che ricordiamo è stata pensata in soli 33 esemplari dal costo di oltre 1 milione di euro.

Alfa Romeo studia una seconda supercar in edizione limitata ma meno costosa

“Il DNA di Alfa è quello di realizzare qualcosa di impegnativo e in edizione limitata, e anche qualcosa di più ampio“. Il nuovo numero uno di Alfa Romeo che ha preso il posto di Jean Philippe Imparato, ha affermato che il marchio del biscione avrebbe sfruttato l’esperienza di Luna Rossa nella lavorazione della fibra di carbonio sulle sue barche a vela dell’America’s Cup. “Abbiamo visto cosa possono fare con materiali leggeri”, ha affermato in occasione dell’annuncio dell’accordo, descritto dal responsabile marketing della casa milanese Cristiano Fiorio come “una vera e propria collaborazione tecnologica”.

Il predecessore di Ficili, Jean-Philippe Imparato, aveva dichiarato lo scorso anno che Alfa Romeo avrebbe continuato a produrre modelli di punta del marchio in volumi ridotti. “Non ho intenzione di tornare a 500 o 1.000 auto, voglio rimanere sotto le 100 e voglio offrire tutte le caratteristiche di qualità e prestazioni di cui ho bisogno”, aveva affermato.

In base a quanto detto ieri da Santo Ficili però questa strategia potrebbe aver avuto un lieve ripensamento dato che si parla di una supercar si, in edizione limitate pure ma a prezzi più “umani”.

Vedremo dunque che novità ci saranno. Qualcuno aveva ipotizzato l’arrivo di una nuova Alfa Romeo duetto ma al momento notizie certe non ne abbiamo. Vedremo più avanti se trapeleranno nuovi indizi a proposito di questo futuro modello destinato a far parlare a lungo di se quando finalmente sarà svelato.