Jeep Commander Overland: la versione in edizione limitata lanciata in Giappone

Stellantis Japan lancerà il SUV Commander in edizione limitata, la Jeep Commander Overland, presso i concessionari Jeep autorizzati in tutto il Giappone a partire da sabato 12 luglio, in una serie limitata di 200 unità. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 6.240.000 yen (tasse incluse). La vettura della casa americana si basa sull’allestimento Limited della Commander, un popolare SUV urbano, ed è un veicolo in edizione limitata con interni in pelle scamosciata marrone Emperador. Inoltre, l’optional “tetto panoramico a doppio vetro”, molto apprezzato dagli utenti, è di serie.

Si tratta di un modello in edizione limitata basato sulla versione Limited della Jeep Commander

La parte inferiore della carrozzeria della Jeep Commander Overland in edizione limitata è coordinata con la stessa tinta, e l’antenna a pinna di squalo è stata sostituita da una versione non verniciata in nero lucido. I cerchi sono diamantati, come nell’allestimento Limited, e le parti verniciate sono state modificate per creare un design con un appeal diverso rispetto al modello standard.

Gli esterni si distinguono per un elegante tettuccio panoramico a doppio pannello Command View, completato da un’antenna a pinna di squalo verniciata in nero lucido. La griglia anteriore cromata presenta raffinati dettagli in nero lucido, mentre la fascia anteriore e posteriore, i passaruota e le modanature sottoporta sono perfettamente abbinate al colore della carrozzeria, impreziositi dallo stemma Overland. I cerchi in alluminio da 18 pollici, con taglio diamante e dettagli Granite Crystal, completano il look esterno con un tocco di stile.

All’interno di questa versione di Jeep Commander, l’abitacolo offre sedili in pelle premium di colore marrone Emperador, con il ricamo Overland sui sedili anteriori che sottolinea l’esclusività del modello. Il supporto strumenti è rivestito in pelle scamosciata tono su tono, sempre nel raffinato marrone Emperador, per un ambiente elegante e accogliente. Sono disponibili due colori di carrozzeria: Pearl White Tri-Coat e Brilliant Black Crystal P/C. Saranno vendute solo 100 unità di ciascun colore.