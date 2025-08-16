Fiat 500e: con gli incentivi prezzi bassissimi

Prezzi davvero clamorosi per Fiat 500e grazie ai nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche che dovrebbero arrivare a partire da settembre. Nonostante sia necessario rispettare criteri precisi, il nuovo Ecobonus 2025 si distingue per la sua generosità, con sconti che arrivano fino a 11.000 euro in base all’ISEE (qui spieghiamo nel dettaglio le regole).

Il costo finale di Fiat 500e potrebbe scendere sotto i 10 mila euro con gli incentivi previsti da settembre

Il Gruppo Stellantis ha già iniziato a muoversi, e alcuni suoi marchi hanno presentato le prime offerte legate ai nuovi incentivi, tra cui FIAT, che ha annunciato la proposta per la 500 elettrica. Si tratta di un finanziamento studiato per sfruttare l’Ecobonus e rendere la city car elettrica più conveniente. Vediamo come funziona.

L’offerta per la FIAT 500e Pop entrerà in vigore con l’attivazione dei nuovi incentivi auto elettriche 2025, prevista indicativamente per settembre. La city car elettrica, equipaggiata con motore da 95 CV e autonomia di 190 km, ha un prezzo di listino di 23.900 euro. Grazie agli incentivi statali fino a 11.000 euro, ai 2.000 euro di sconto FIAT e a ulteriori 950 euro in caso di finanziamento, il costo finale può scendere a 9.950 euro.

Il finanziamento per l’acquisto di Fiat 500e prevede anticipo zero e rate mensili di 66 euro per 36 mesi. L’importo totale del credito è di 10.221 euro e include il servizio Identicar per 12 mesi (271 euro). L’importo complessivo dovuto ammonta a 12.645,52 euro, comprendente interessi, spese di istruttoria e costi di incasso. TAN fisso del 5,99% e TAEG del 9,29%. In caso di restituzione alla fine del contratto, oltre i 30.000 km si applica un costo di 0,1 euro/km.

Ricordiamo che per accedere agli incentivi è necessario soddisfare alcuni requisiti: essere residenti in aree urbane funzionali, possedere un veicolo da rottamare fino a Euro 5 e acquistare un’auto elettrica il cui prezzo non superi i 35.000 euro più IVA. L’Ecobonus prevede un contributo di 11.000 euro per ISEE fino a 30.000 euro e di 9.000 euro per ISEE compresi tra 30.000 e 40.000 euro.