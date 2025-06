Alfa Romeo Junior: da oggi disponibile anche in Giappone

Stellantis Japan lancerà il nuovo SUV compatto Alfa Romeo Junior presso i concessionari autorizzati Alfa Romeo in tutto il Giappone a partire da oggi martedì 24 giugno 2025. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 4.200.000 yen (tasse incluse) per il modello ibrido “Junior Ibrida” e di 5.560.000 yen (tasse incluse) per il veicolo elettrico “Junior Elettrica Premium”. Inoltre, l’edizione limitata “Junior Ibrida Speciale” per celebrare il lancio sarà in vendita in tutto il Giappone dallo stesso giorno, con sole 200 unità disponibili. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 5.330.000 yen (tasse incluse).

Nel giorno in cui il biscione festeggia 115 anni Alfa Romeo Junior debutta in un nuovo mercato: il Giappone

Alfa Romeo ha una storia lunga 115 anni. Il 24 giugno 1910, giorno della nascita dell’Alfa Romeo, fondata a Milano, in Giappone arriva Alfa Romeo Junior, un SUV compatto che eredita lo spirito delle auto sportive reinterpretandolo nell’era moderna. Il nome Junior deriva dalla “GT 1300 Junior” apparsa negli anni ’60. Questo modello eredita il design della sportiva “Giulia Sprint GT”, nota per la sua linea elegante e le elevate prestazioni, ed è un modello sportivo che ha regalato leggerezza e piacere di guida a molti. Un design italiano che respira tradizione e innovazione .

Il design esterno, curato dal Centro Stile Alfa Romeo, incorpora il design tradizionale Alfa Romeo in ogni sua parte. Presenta i tripli fari anteriori, una griglia anteriore trilobata evoluta e il metodo di design “Coda Tronca”, sperimentato da Alfa Romeo negli anni ’60 (un design in cui la parte posteriore viene tagliata per migliorare le proprietà aerodinamiche). Incarna il design italiano funzionale e appassionato.

Gli interni di Alfa Romeo Junior si ispirano all’esclusivo abitacolo Alfa Romeo incentrato sul guidatore e incorporano le tecnologie più recenti. Il layout consente un utilizzo rapido e intuitivo. Gli strumenti sul cruscotto sono incassati come in un’auto da corsa, con un design a telescopio che garantisce un’elevata visibilità pur evocando il DNA motorsport della vettura. Un touchscreen da 10,25 pollici si trova al centro, consentendo al conducente di personalizzare la schermata iniziale a proprio piacimento e di accedere rapidamente alle funzioni desiderate.

Le luci a LED sono posizionate intorno alle bocchette dell’aria condizionata, ai contatori e alla console, e l’illuminazione ambientale viene utilizzata per creare un’atmosfera di alta qualità e una sensazione di esaltazione all’interno dell’abitacolo di notte.

Sono disponibili due tipi di propulsori per Alfa Romeo Junior in Giappone. Il primo è il mild hybrid Ibrida, composto da un motore turbocompresso DOHC a 3 cilindri in linea da 1,2 litri, un cambio a doppia frizione di nuova concezione (eDCT) con motore elettrico integrato da 16 kW e una batteria da 48 V. Il secondo è il veicolo elettrico Elettrica, che vanta un’autonomia di 494 km secondo lo standard WLTP.

Ibrida è un mild hybrid che offre la guida leggera e l’elevata efficienza nei consumi tipica di Alfa Romeo. Il motore utilizza il ciclo Miller per migliorare l’efficienza termica. Inoltre, il turbocompressore a geometria variabile garantisce una coppia costante dai bassi agli alti regimi. Anche la durata del motore è stata migliorata grazie al miglioramento del treno valvole. La potenza massima dell’intero sistema è di 145 CV.

In fase di partenza o in mezzo al traffico, l’auto può essere alimentata solo dal motore elettrico nelle situazioni in cui si verificano frequenti arresti e ripartenze. Inoltre, anche quando il motore elettrico è in funzione, l’auto può avanzare lentamente in modalità “creep driving” quando si rilascia l’acceleratore, proprio come quando il motore è in funzione. Inoltre, è dotata di una leva del cambio al volante che permette di godersi la guida con la sensazione di un cambio manuale.

Elettrica è dotata di una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 54 kW, che raggiunge un’autonomia massima di 494 km (WLTP), consentendo di guidare a lungo raggio in tutta tranquillità. Inoltre, è dotata di un sistema che regola automaticamente la temperatura della batteria, garantendo un’autonomia di guida stabile e una lunga durata. Supporta sia la ricarica rapida CHAdeMO che la ricarica normale, consentendo una ricarica fluida anche in movimento.

Il motore sviluppa una potenza massima di 115 kW (156 CV) e una coppia massima di 270 Nm, garantendo la guida potente e fluida che solo un veicolo elettrico può offrire. Inoltre sono disponibili in due allestimenti: Ibrida (HEV) ed Elettrica (EV). Inoltre, un modello ibrido speciale in edizione limitata, Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale, è disponibile come allestimento speciale di lancio.