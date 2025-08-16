Citroen e-C3: con gli incentivi da 12.900 euro e anticipo o

Gli incentivi per le auto elettriche 2025 sono ormai prossimi al debutto e, salvo rinvii, il via dovrebbe arrivare a settembre. Le case automobilistiche si stanno quindi preparando, presentando in anticipo le promozioni legate al nuovo Ecobonus. Tra queste c’è Citroën, che ha già svelato la proposta per la sua Citroen e-C3: con il massimo degli incentivi sarà possibile acquistarla a 12.900 euro, senza anticipo e con rate da 49 euro.

Per usufruire del bonus sarà necessario rispettare alcuni criteri. Gli incentivi, infatti, sono riservati ai residenti nelle aree urbane funzionali e richiedono la rottamazione di un’auto fino a Euro 5. L’importo varia in base all’ISEE: 11.000 euro per chi non supera i 30.000 euro e 9.000 euro per chi rientra nella fascia tra 30.000 e 40.000 euro. Infine, il prezzo dell’auto da acquistare non deve superare i 35.000 euro più IVA, in linea con la precedente edizione.

L’offerta legata al nuovo Ecobonus riguarda la Citroen e-C3 in versione YOU, proposta con un prezzo di listino di 23.900 euro. L’auto monta un motore elettrico da 113 CV alimentato da una batteria LFP da 44 kWh che assicura fino a 320 km di autonomia. Con gli incentivi massimi previsti (11.000 euro), il prezzo effettivo scende a 12.900 euro, rendendola particolarmente competitiva.

La simulazione di finanziamento per l’acquisto di Citroen e-C3 prevede anticipo zero e un importo finanziato di 13.670 euro, comprensivo del servizio Identicar per 12 mesi (271 euro). L’importo complessivo da restituire è pari a 15.331,62 euro, somma che include spese di istruttoria, interessi (1.105 euro), costi di incasso mensile e imposta sostitutiva. Il piano di rimborso si articola in 36 rate: 35 da 49 euro e una rata finale residua corrispondente al Valore Garantito Futuro di 13.082,46 euro. TAN fisso 1,49%, TAEG 3,68%. È previsto un addebito extra di 0,1 €/km oltre i 30.000 km.