Nuova Fiat Punto: con Tavares niente da fare, con Filosa le cose cambieranno?

Di una nuova Fiat Punto si sta tornando a parlare di recente con una certa insistenza. La verità è che al momento non c’è nulla di certo anche se qualcuno ipotizza che con Filosa quest’auto possa tornare. Ma si tratta al momento solo di un auspicio più che di qualcosa di certo anche se a dire il vero qualche voce è circolata. Dopo l’addio della precedente generazione e la costituzione di Stellantis si era pensato che il modello potesse arrivare dato che il gruppo aveva motori e piattaforma giusta ma alla fine Tavares ha preferito non creare pericolosa concorrenza interna a Peugoet 208 e Opel Corsa.

Con Tavares niente da fare ma una nuova Fiat Punto rimane sempre nel cuore di molti

Con Antonio Filosa magari le cose cambieranno ma la verità la avremo solo a gennaio 2026 quando il nuovo CEO di Stellantis dovrebbe svelare il nuovo piano industriale del gruppo. Al momento sicure sono Giga Panda e Panda Fastback che vedremo tra fine 2025 e il 2026. Sicura è anche il pickup che prenderà il posto di Strada e deriverà sempre dalla Grande Panda e sicure sono anche la nuova Fiat Pandina e la nuova Fiat 500. Una porticina aperta per una nuova Fiat Punto l’ha lasciata lo stesso CEO di Fiat Olivier Francois che di recente non ha escluso del tutto il suo ritorno dicendo che se il mercato lo richiederà allora il modello potrebbe tornare.

Ovviamente queste parole sono bastate per scatenare i fan del modello e i designer del web che hanno provato ad immaginare quello che potrebbe essere il nuovo aspetto di Punto come si evince da questo render di qualche tempo fa che immagina così la nuova Fiat Punto. Si tratta di una ipotesi molto interessante che fa aumentare la voglia di tutti coloro che sperano nel ritorno di questa auto nella gamma di Fiat. Essa rappresenterebbe un’alternativa alla Grande Panda nel segmento B del mercato e in Europa siamo sicuri farebbe favile..