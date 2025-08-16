Fiat Topolino: vendite da sogno nel 2025 in Italia

A proposito di Fiat Topolino, prima ancora di arrivare sul mercato si era intuito che aveva del potenziale e che avrebbe potuto fare bene sul mercato come in effetti sta avvenendo. Basti pensare a quelli che sono i dati di vendita di quadricicli in Italia nel 2025 con la Topolino nettamente al primo posto come numero di vendite.

Tra i quadricicli elettrici più venduti in Italia nel 2025 al vertice troviamo la Fiat Topolino

Nel primo semestre 2025, nel segmento L6 la FIAT Topolino guida le vendite con 2.818 immatricolazioni, registrando un aumento dell’89% e superando la Citroen Ami, che cala a 2.592 unità (-8,8%). Cresce notevolmente anche l’Aixam e-City, terza nel segmento con 1.011 esemplari venduti (+167%). Nel segmento L7, il nuovo Mobilize Duo registra 221 immatricolazioni, affiancate da altre 147 unità nel segmento L6. La classifica L7 è guidata dalla XEV YOYO con 728 vendite (-16%), seguita dalla Silence S04 in terza posizione con 108 unità, confermando dinamiche interessanti nel mercato delle micro e-city car elettriche.

Da notare la forza del brand Fiat con la nuova Fiat Topolino che ha nettamente superato la Citroen AMI nonostante costi circa 1.500 euro in più e sia praticamente la stessa auto. Ricordiamo che questo quadriciclo non è made in Italy venendo prodotto presso lo stabilimento di Kenitra in Marocco al pari di Citroen Ami e come avverrà anche con le future Giga Panda e Panda Fastback che saranno svelate tra la fine del 2025 e il prossimo anno. Si spera che anche per queste auto come per la Topolino possa esserci la stessa fortuna commerciale nel nostro paese e non solo.