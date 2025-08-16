Alfa Romeo: le nuove Giulia, Stelvio e il maxi SUV basteranno per conquistare gli USA oppure ci vorrà altro?

Alfa Romeo ha come sua missione principale per il futuro quello di affermarsi come brand premium globale di Stellantis. Per ottenere questo risultato dovrà per forza di cose fare bene negli Stati Uniti che è considerato ancora oggi il mercato premium più importante al mondo. Non a caso nei prossimi anni arriveranno le nuove Giulia e Stelvio che saranno pensate per fare bene in particolare in Nord America. Stesso discorso vale per il futuro E-CUV che potrebbe arrivare tra il 2028 e il 2029 e che probabilmente sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis Jefferson North di Detroit insieme a Jeep Grand Cherokee.

Saranno due in futuro le Alfa Romeo di segmento E per conquistare gli americani?

Quello che in tanti si stanno domandando è se questi tre modelli saranno sufficienti per conquistare rapidamente quote di mercato in America o se servirà dell’altro. Certamente nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia con design e tecnologia orientate ai gusti degli americani daranno aiuto. Ancora più importante sarà il SUV di segmento E che lungo quasi 5 metri potrebbe arrivare sul mercato anche in versione a 7 posti entrando in uno dei segmenti di mercato più apprezzati dagli americani.

Tuttavia qualcuno ipotizza che l’arrivo di un ulteriore modello di grandi dimensioni potrebbe effettivamente servire per completare i piani di espansione del biscione in Nord America. Ci riferiamo ad una sorta di Giulia di grandi dimensioni che potrebbe affiancare l’E-SUV che sarà un SUV vero e proprio. Questo secondo modello invece potrebbe essere una sorta di incrocio tra un crossover e una berlina un po’ come del resto dovrebbe essere la stessa Alfa Romeo Giulia.

Insomma in futuro forse dopo il 2030 un secondo modello di segmento E per la casa automobilistica del biscione pensato per gli USA e prodotto probabilmente sul posto non è da escludere. Questo in special modo se nel frattempo le future auto del biscione avranno ottenuto buoni risultati di vendita da quelle parti.