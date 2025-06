Alfa Romeo Junior: già oltre 42.000 ordini per il SUV

Continuano a salire gli ordini per Alfa Romeo Junior. Solo pochi giorni fa vi avevamo scritto che erano stati superati i 40 mila ordini. Oggi nel giorno in cui la casa automobilistica del biscione festeggia i suoi 115 anni di storia, è stato ufficialmente confermato che il SUV compatto nuova entry level della gamma della casa milanese ha raggiunto e superato quota 42.000 ordini. Si tratta di un ottimo risultato che certifica l’apprezzamento che il modello sta ricevendo nei mercati in cui è arrivato.

Continuano a crescere gli ordini per Alfa Romeo Junior: il SUV compatto conquista terreno in tutto il mondo

Ricordiamo che di questi ordini circa il 18% riguarda la versione completamente elettrica di Alfa Romeo Junior che giusto oggi ha debuttato anche in Giappone il suo quarantesimo paese. Anche questo dato dell’elettrico è sicuramente positivo e incoraggiante per il futuro. La Junior ha saputo imporsi con forza sul mercato internazionale grazie a una strategia vincente che unisce la doppia motorizzazione, ibrida ed elettrica, a un design riconoscibile e personale. Il suo stile audace e la proposta tra le più complete del segmento B-SUV Premium le hanno permesso di distinguersi nettamente dalla concorrenza. Un ruolo fondamentale in questo successo lo ha giocato anche l’introduzione recente della versione Ibrida Q4, che si prevede darà ulteriore slancio alla crescita della gamma e alla sua diffusione globale.

In Italia, il mese di aprile ha confermato la Junior come il modello più venduto del marchio Alfa Romeo, con ben 1.775 immatricolazioni, rappresentando oltre il 50% del totale delle vendite del brand nel periodo considerato. Guardando al dato cumulato annuale, sono già oltre 6.100 le unità della Junior in circolazione sulle strade italiane dall’inizio dell’anno, segno tangibile del suo impatto sempre più rilevante nel panorama automobilistico nazionale.