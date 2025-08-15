Nuova Alfa Romeo Giulia 2027: ne vedremo delle belle

Il 2027 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto della nuova Alfa Romeo Giulia che secondo alcuni a sorpresa potrebbe arrivare anche prima della nuova Alfa Romeo Stelvio anche se al momento notizie sicure in proposito non ve ne sono. Una cosa però sembra sicura ora come ora e cioè che con il debutto di questa auto ne vedremo davvero delle belle. Infatti si preannuncia un cambiamento di design davvero marcato rispetto al modello attuale, molto più di quanto avverrà con la nuova Stelvio e di conseguenza come sempre avviene in questi casi ci sarà chi rimarrà deluso e chi invece apprezzerà il cambiamento di stile.

Cambiamento di design sorprendente per la nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo forse nel 2027

In proposito la situazione non è ancora chiara al 100 per cento in assenza di foto spia del prototipo camuffato. c’è chi dice che la nuova Alfa Romeo Giulia alla fine sarà una berlina fastback e chi invece si dice sicuro che alla fine il modello si trasformerà in un crossover molto sportivo e con assetto ribassato. Di sicuro l’auto sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino su piattaforma STLA Large e avrà sia versioni elettriche che termiche. Inizialmente si parlava di ibridi ma a questo punto non escludiamo nemmeno la presenza di termici puri con diesel e benzina.

La nuova Alfa Romeo Giulia dunque sorprenderà e non poco ma una cosa è sicura: tecnici, ingegneri e designer del biscione faranno di tutto per garantire a questa vettura di avere un DNA 100 per cento Alfa Romeo come stile, prestazioni, piacere di guida e tenuta di strada. Questo ovviamente in special modo per quanto riguarda la futura top di gamma Quadrifoglio. Maggiori dettagli su questa auto probabilmente li avremo tra autunno e inverno quando finalmente conosceremo le intenzioni di Stellantis per quanto riguarda il futuro del biscione sotto la guida di Antonio Filosa.