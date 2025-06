Fiat Topolino: questa estate più accessibile che mai in Francia

Fiat Topolino è la piccola auto elettrica che sta conquistando la Francia e rivoluzionando la mobilità urbana. Con l’arrivo della bella stagione, il quadricicolo elettrico di Fiat si sta affermando come la soluzione ideale per muoversi in libertà, senza stress e a zero emissioni. Con il suo look irresistibile, l’esperienza di guida divertente e le offerte di prezzo estremamente interessanti, Fiat Topolino sta riscuotendo un vero successo sul mercato francese.

Grande successo in Francia per Fiat Topolino che questa estate è ancora più accessibile

Con 679 immatricolazioni in un solo mese, a maggio la Fiat Topolino si è piazzata al vertice del suo segmento, dimostrando il crescente interesse dei francesi per una mobilità più dolce, accessibile e divertente. Un giro divertente, semplice e rilassante, ideale per l’estate in città, al mare o in campagna.

Accessibile dai 14 anni, con o senza patente: la libertà non aspetta l’età adulta. 100% elettrico e zero emissioni di CO₂ durante l’uso: è tanto pulito quanto elegante. Fino a 75 km di autonomia per spostamenti quotidiani senza stress, con una ricarica completa in sole 4 ore. Più sicuro di un veicolo a due ruote, grazie alla carrozzeria chiusa, alla stabilità e al comfort. Ultra compatto, trova posto ovunque e si parcheggia in un batter d’occhio, con Prezzi che fanno la differenza.

Quest’estate, muoversi con stile è più facile che mai in Francia grazie alla Fiat Topolino, ora più accessibile per tutti. Con una rata mensile a partire da soli 55 euro, senza alcun deposito iniziale, oppure al prezzo speciale di 8.890 euro IVA inclusa – scontato di 1.000 euro grazie al codice promozionale Topocash – questa piccola icona della mobilità urbana diventa un’opzione irresistibile. È l’occasione perfetta per vivere l’estate in libertà, scegliendo una soluzione elettrica, sostenibile e 100% italiana. Fiat Topolino unisce praticità e fascino retrò, rendendo ogni spostamento un piacere. L’estate sarà elettrica, sì, ma soprattutto sarà tutta italiana.