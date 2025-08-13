Nuova Lancia Gamma: parte la caccia grossa degli italiani ad Audi, BMW e Mercedes

Nuova Lancia Gamma come vi abbiamo scritto in un nostro precedente articolo rappresenterà un cambio di paradigma per Lancia che dopo anni a fare solo city car inizierà finalmente a mostrare di cosa è capace nel segmento premium del mercato auto. Ci sarà dunque un vero e proprio cambiamento per il brand solo in parte intravisto con la nuova Ypsilon che probabilmente non ha dato ancora del tutto l’idea di quello che sarà il “Rinascimento” di Lancia.

Con la nuova Lancia Gamma il brand italiano si avvicinerà pericolosamente ad Audi, BMW e Mercedes per qualità e lusso

Con la nuova Lancia Gamma dunque finalmente vedremo di cosa è capace Lancia che punterà su eleganza, stile italiano, lusso e tecnologia ma con un occhio anche alle prestazioni che nella versione top di gamma HF raggiungeranno il top. Con prezzi che partiranno da almeno 50 mila euro si tratterà di un modello di fascia alta che ben rappresenterà il meglio del made in Italy automobilistico essendo prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium con versioni ibride e versioni elettriche al 100 per cento.

La nuova Lancia Gamma sarà il simbolo del rilancio del marchio, progettata per competere con i grandi nomi del lusso come Audi, BMW e Mercedes. La vettura punterà su sostenibilità e prestazioni di alto livello. Il design reinterpreta in chiave moderna le storiche HPE, ispirandosi al concept Pu+Ra HPE. Con i suoi 4,70 metri di lunghezza e la carrozzeria SUV coupé fastback, unisce eleganza, sportività e una presenza scenica imponente.

L’abitacolo sarà un salotto hi-tech, con materiali pregiati e sostenibili, infotainment di ultima generazione e avanzati sistemi di assistenza alla guida. L’attenzione al dettaglio rifletterà lo stile e la qualità made in Italy. Prodotta nello storico stabilimento di Melfi, la Lancia Gamma sarà ambasciatrice nel mondo dell’eccellenza italiana, coniugando tradizione, innovazione e un’identità fortemente legata alle sue origini.