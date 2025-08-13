Nuova Fiat Pandina non sarà solo il prezzo la sua arma vincente

Nuova Fiat Pandina sarà il modello con il quale si chiuderà in bellezza la nuova gamma di Fiat Panda nata con la Grande Panda e che nei prossimi anni si arricchirà di altri modelli tra cui la Giga Panda, La Panda Fastback, un camper e un pickup. La nuova Pandina arriverà di certo entro il 2030 ma ci sono buone probabilità che il suo debutto possa essere anticipato di 1 o 2 anni. Si tratterà di un modello made in Italy che sarà prodotto a pomigliano come la prima generazione e che sicuramente rappresenterà una garanzia di continuità dell’attività della fabbrica anche nel prossimo futuro.

Non solo un prezzo conveniente, la nuova Fiat Pandina avrà molto di più

Come già vi abbiamo scritto in molte altre occasioni, la nuova Fiat Pandina sarà una proposta interessante con un prezzo molto concorrenziale sia per la versione termica che per quella elettrica al 100 per cento. L’auto sarà proposta ad un prezzo conveniente e di certo non superiore a quello delle rivali ed in primis alle numerose cinese arrivate già e attese nei prossimi anni nel segmento A del mercato auto di Europa.

Ma la nuova Fiat Pandina non avrà solo un prezzo interessante ma avrà molto di più. Infatti sarà una vettura che farà un salto in avanti sia dal punto di vista meccanico che da quello del design e della tecnologia rispetto al modello attuale. Con uno stile più vicino a quello della Grande Panda e vagamente retrò come omaggio alla mitica Panda anni ’80 la vettura sicuramente si farà notare in strada come si evince da questo celebre render del designer e artista digitale Avarvarii.

Anche gli interni della nuova Fiat Pandina saranno molto più curati rispetto al modello attuale in pieno stile Grande Panda. L’infotainment sarà all’altezza delle aspettative e di sicuro migliore da quello offerto da molti altri clienti. La gamma di motori di certo prevederà versioni ibride ed elettriche al 100 per cento non si esclude inoltre il benzina con cambio manuale che potrebbe costare forse anche meno di 13 mila euro.