Dalla Lancia Y10 alla nuova Ypsilon: quarant’anni di eleganza urbana

Era il 1985. Un’auto piccola ed elegante apparve sul mercato europeo, fiera sulle sue quattro ruote. Il suo nome? Y10. Un nome breve, moderno, quasi provocatorio per un’auto da città diversa da tutte le altre. Con la sua silhouette compatta, le finiture di pregio, il portellone posteriore nero satinato e i rivestimenti in Alcantara, la Lancia Y10 ruppe con le convenzioni . Inventò una nuova forma di lusso urbano, discreto ed esigente. Era un’auto per chi voleva qualcosa di diverso. Di migliore.

Con la nuova Lancia Ypsilon la casa italiana ha rinnovato la sua eredità

Quarant’anni dopo, la casa italiana ha svelato la sua erede. Si chiama Ypsilon, come se fosse una scelta scontata. E continua questa tradizione: quella della city car italiana chic , all’incrocio tra stile, tecnologia e comfort.

La nuova Lancia Ypsilon va oltre il semplice omaggio alla storica Y10: segna l’inizio di un capitolo completamente nuovo per il marchio. Propone motori ibridi e completamente elettrici con potenze fino a 280 cavalli, unendo efficienza e prestazioni. Il design elegante e raffinato riflette l’eleganza italiana contemporanea, mentre gli interni sofisticati fondono la tradizione artigianale con le più moderne tecnologie digitali, tra cui il sistema esclusivo SALA (Sound Air Light Augmentation). Con questa nuova Ypsilon, Lancia rilancia la propria ambizione, puntando a riconquistare una posizione di rilievo nel segmento premium europeo, offrendo stile, innovazione e un’esperienza di guida moderna e distintiva.

Autobianchi Y10 Turbo

E per celebrare questo ritorno, Lancia ha ridisegnato i suoi punti vendita. Niente più showroom impersonali: benvenuti a Casa Lancia. Questi spazi non sono semplici concessioni. Sono case del marchio, progettate come salotti italiani , dove scoprire l’universo Lancia in un ambiente caldo, accogliente ed elegante. Legno chiaro, tessuti pregiati, luci soffuse, oggetti di design Cassina… tutto racconta una storia di eleganza, cultura e raffinatezza. Un’esperienza cliente dove il tempo rallenta, come in un grande caffè milanese o in un appartamento romano.