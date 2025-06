Jeep Wrangler Willys Limited Edition registra il tutto esaurito in India

Jeep India ha annunciato nei giorni scorsi che la Jeep Wrangler Willys Limited Edition è andata completamente esaurita, a pochissime settimane dal suo lancio ufficiale. Questo audace omaggio all’iconica e gloriosa tradizione Jeep ha suscitato un entusiasmo straordinario tra gli appassionati di guida avventurosa e i puristi dell’off-road in tutto il paese, confermando ancora una volta che l’autentico spirito dell’avventura non passa mai di moda, restando sempre attuale e desiderabile.

Sold out in India per la Jeep Wrangler Willys Limited Edition a poche settimane dal debutto

La Jeep Wrangler Willys Limited Edition è stata presentata come un sentito tributo alla storica tradizione Jeep, fondendo in modo unico le leggendarie capacità 4×4 con una serie di esclusivi elementi di design che la rendono immediatamente riconoscibile. Il suo immediato successo rappresenta una chiara dimostrazione del fascino duraturo del marchio Jeep e del legame profondo che continua a unire il brand alla crescente e appassionata comunità di avventurieri, esploratori e amanti della guida in fuoristrada in tutta l’India.

Kumar Priyesh, Business Head e Direttore dei marchi automobilistici, ha espresso il suo apprezzamento: “Siamo onorati e grati per l’entusiasmo dimostrato nei confronti della Jeep Wrangler Willys Limited Edition. Il fatto che sia ormai completamente esaurita riflette il profondo amore e la fiducia che i nostri clienti ripongono nel marchio Jeep. Ringraziamo la community Jeep per il suo supporto e la sua passione, che continuano a ispirarci a offrire loro veicoli autentici e pronti per l’avventura, che rendono omaggio alla nostra tradizione. Con il successo della Wrangler Willys, Jeep India ribadisce il suo impegno nel realizzare veicoli distintivi e capaci che esprimano lo spirito di libertà, avventura e autenticità”.