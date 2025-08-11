Nuova Jeep Renegade: il debutto potrebbe avvenire a fine 2026

Arrivano nuove voci a proposito della nuova Jeep Renegade. Si dice che la futura generazione del SUV della casa americana potrebbe debuttare già a fine 2026 o al massimo agli inizi del 2027. Le prime immagini ufficiali del prototipo del nuovo modello potrebbero arrivare tra fine 2025 e gli inizi del 2026. La prossima generazione del SUV dovrebbe nascere su piattaforma STLA Small anche se qualcuno ipotizza che potrebbe essere usata la piattaforma smart car di Grande Panda. Al momento però è la prima ipotesi quella che sembra essere decisamente più probabile. Di certo non sarà più prodotta in Italia come invece accade con l’attuale generazione.

Entro fine 2026 arriverà la nuova Jeep Renegade? Le ultime voci a proposito della futura generazione del SUV

Le dimensioni della nuova Jeep Renegade, come vi abbiamo già anticipato in precedenza, dovrebbero crescere leggermente rispetto al modello attuale per differenziarsi maggiormente da Jeep Avenger. Anche il suo design cambierà molto. Infatti il SUV compatto di Jeep avrà linee più moderne e squadrate rispetto al modello attuale e maggiormente in sintonia con il resto della gamma della casa automobilistica americana ed in particolare con quello delle nuove Avenger, Compass e Wagoneer.

Per quanto riguarda la gamma dei motori della nuova Jeep Renegade si dice che sarà variegata e permetterà di soddisfare i gusti di una vasta platea di clienti in tutto il mondo. Si parla di un motore elettrico da 156 CV con autonomia fino a 400–500 km, di un propulsore mild‑hybrid 1.2 MHEV, probabile inoltre anche una versione plgu-in. Non è da escludere nemmeno una versione a benzina che sembra certa in alcune aree del mondo come Nord e Sud America.

Infine per quanto riguarda i prezzi gira voce che il SUV possa avere prezzi davvero competitivi potendo partire da poco più di 25 mila euro in Europa nella versione elettrica al 100 per cento. Ovviamente si tratta di voci tutte da confermare e quindi meglio per sicurezza aspettare notizie certe da parte della stessa Jeep che dovrebbero arrivare in fase di presentazione o al massimo all’apertura degli ordini che avverrà con buona probabilità in una fase successiva.