Chrysler presenta la Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition

È la settimana del compleanno di Chrysler e il marchio continua a svelare una serie di iniziative celebrative per celebrare i 100 anni, a partire da oggi a Belle Isle, a Detroit, dove i media si sono riuniti per l’opportunità irripetibile di guidare veicoli Chrysler storici e assistere anche alla presentazione della nuova Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition 2026.

Chrysler presenta la nuova Pacifica 100th Anniversary Edition 2026 per celebrare i suoi 100 anni

Il CEO del marchio Chrysler Chris Feuell, il Chief Design Officer Ralph Gilles e lo storico Chrysler Brandt Rosenbusch hanno sottolineato il secolo di innovazione del marchio con una discussione sul passato, presente e futuro di Chrysler, in mostra presso il Detroit Yacht Club di Belle Isle a Detroit, di cui Walter P. Chrysler era membro. Oltre 20 concept e veicoli di produzione Chrysler storici erano esposti, e molti di loro hanno guidato su strada per celebrare l’occasione.

“Il centenario di Chrysler è davvero un’opportunità irripetibile”, ha affermato Feuell. “Quante volte capita di sedersi al volante della storia e di provare l’emozione di quando Chrysler ha rivoluzionato la strada? Perché Chrysler non è solo un nome: è un simbolo di progresso e di un secolo di innovazione. Dalle innovazioni ingegneristiche ai primati nel design, Chrysler è sempre stata all’avanguardia. E sebbene negli ultimi 100 anni abbiamo dato vita a prodotti straordinari, non abbiamo ancora finito. Il marchio Chrysler continua a essere leader, con nuove innovazioni, idee audaci e continui investimenti nel futuro”.

I veicoli storici che hanno fatto la loro apparizione a Belle Isle spaziavano dalla prima vettura a marchio Chrysler, la Chrysler Six del 1924, alla Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid e alla Chrysler Halcyon Concept, che rappresentano un potenziale tema e una direzione futura per il design del marchio. I media si sono messi al volante per l’occasione unica di guidare o fare un giro nei dintorni della pittoresca Belle Isle a bordo di una dozzina di veicoli storici, tra cui la Chrysler Airflow del 1934, la Town & Country del 1948, la New Yorker Convertible del 1951, la Chrysler 300 del 1955, la Chrysler 300D del 1958, la Chrysler Turbine del 1963, la Chrysler Cordoba del 1976 e l’attuale minivan leader del segmento, la Chrysler Pacifica.

Per celebrare il presente, Chrysler ha presentato la Chrysler Pacifica 2026 100th Anniversary Edition all’evento di Belle Isle per commemorare l’attuale minivan leader del segmento e il minivan più premiato di sempre, disponibile con trazione integrale e come unico ibrido plug-in del segmento. Disponibile in tre colori (Red Hot, Bright White e Hydro Blue), la Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition si basa sulla Chrysler Pacifica Select (trazione anteriore o integrale) o sulla Chrysler Pacifica Select Plug-in Hybrid, aggiungendo contenuti in edizione speciale.

Il modello Pacifica Select è ricco di contenuti di serie, tra cui un touchscreen da 10,1 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, sedili Stow ‘n Go (seconda e terza fila Stow ‘n Go sui modelli Select a benzina), sedili anteriori e volante riscaldati, portiere laterali scorrevoli elettriche e portellone posteriore elettrico, dispositivi di sicurezza, tra cui monitoraggio degli angoli ciechi e avviso di superamento involontario della corsia, e molto altro. Gli optional includono il pacchetto Uconnect Theater Family con schermi video sugli schienali dei sedili, impianto audio Alpine aggiornato a 13 altoparlanti e Amazon Fire TV integrata, solo per citarne alcuni.

La Chrysler Pacifica Select 2026 sarà disponibile a un prezzo di vendita consigliato dal produttore statunitense a partire da $ 42.465, mentre la Pacifica Plug-in Hybrid Select sarà disponibile a un prezzo di vendita consigliato a partire da $ 51.070. La Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition sarà disponibile a un prezzo consigliato di $ 44.390 ($ 47.385 con trazione integrale) e a un prezzo consigliato di $ 52.565 per la versione Pacifica Plug-in Hybrid (tutti i prezzi escludono destinazione, tasse e oneri). La Pacifica 100th Anniversary Edition sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada, con apertura degli ordini a giugno.