Leapmotor avvia una collaborazione con Irmscher per una versione speciale di C10

Leapmotor avvia una collaborazione a lungo termine con Irmscher, l’esperto tedesco di lunga data nella personalizzazione di veicoli. Il primo progetto congiunto è una serie speciale limitata a 250 veicoli per la nuova ammiraglia di Leapmotor, il SUV di segmento D C10 a trazione integrale. Con le prime immagini teaser, i partner offrono ora un’anteprima del punto di partenza della collaborazione.

Il primo progetto congiunto è una serie speciale limitata a 250 veicoli per la nuova ammiraglia di Leapmotor

La cosiddetta Leapmotori i C10, che sarà lanciata entro la fine di quest’anno, è il nuovo modello di punta del marchio e stabilirà nuovi standard tecnologici per Leapmotor. La Leapmotor i C10 porta la tecnologia a 800 volt del marchio in Europa, e il nuovo modello di fascia alta dell’ambizioso marchio cinese sarà offerto in Germania con 585 CV e trazione integrale elettrica.

L’intelligente sistema di trazione integrale a doppio motore, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/ h in soli 4,0 secondi, offre un’esperienza di guida sicura ed entusiasmante. La trasmissione della i C10 garantisce aderenza e stabilità ottimali, rispondendo istantaneamente ai cambiamenti delle superfici, che si tratti di strade bagnate dalla pioggia, passi di montagna innevati o sentieri sterrati.

L’ultima novità del portfolio Leapmotor sarà dotata di una batteria da 81,9 kWh. Grazie all’avanzata architettura a 800 volt del veicolo, la batteria LFP appositamente sviluppata consente una ricarica ultrarapida dal 30% all’80% in soli 22 minuti. Ulteriori immagini, dettagli tecnici e prezzi saranno annunciati all’inizio del quarto trimestre del 2025. La versione internazionale della nuova C10 con trazione integrale verrà presentata per la prima volta in Europa al Salone dell’automobile di Zurigo a ottobre.

“Siamo molto entusiasti di questo nuovo modello di punta del nostro marchio, che stabilirà un nuovo standard non solo nel design, ma anche nella tecnologia. La i C10 è la nostra risposta alla crescente domanda di maggiore autonomia, ricarica più rapida e dinamiche di guida superiori, senza compromettere comfort o efficienza. Collaborando con Irmscher, un’azienda tedesca tradizionale, continuiamo il nostro percorso attuale: stiamo unendo il meglio di entrambi i mondi: la velocità e la tecnologia di una startup cinese high-tech e l’esperienza tedesca nel design e nella personalizzazione”, ha affermato Martin Resch, CEO di Leapmotor Germania. “Questo progetto è una grande opportunità per noi per aumentare la notorietà del marchio Leapmotor e dargli una spinta emotiva.”

Günther Irmscher, Amministratore Delegato di Irmscher Automobilbau GmbH & Co.KG, da molti anni partner rinomato di Opel e di altri marchi Stellantis, ha aggiunto: “Da quasi 60 anni collaboriamo con rinomati OEM, offrendo soluzioni personalizzate per i veicoli. La collaborazione che abbiamo avviato con Leapmotor, primo produttore cinese, rappresenta per noi una pietra miliare. La partnership contribuirà sicuramente a presentare i modelli Leapmotor in modo ancora più accattivante, rendendoli ancora più interessanti per i clienti tedeschi. Non vediamo l’ora di intraprendere insieme questo progetto”.

Irmscher è uno studio di design specializzato in modelli speciali su misura come la Leapmotor i C10. I leggendari modelli ad alte prestazioni sono tra le specialità dell’azienda con sede a Remshalden, nel Baden-Württemberg. Fondata nel 1968, da allora Irmscher ha personalizzato oltre 550.000 veicoli. L’azienda collabora con Stellantis da molti anni.