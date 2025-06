Stellantis: Filosa conferma che il piano a lungo termine Dare Forward 2030 sarà modificato

A pochi giorni dall’inizio del suo mandato, il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, si è rivolto direttamente ai dipendenti in occasione del suo primo incontro pubblico, trasmesso in streaming da Torino. Nel suo intervento, Filosa ha annunciato che il piano strategico di lungo periodo del gruppo è già oggetto di una nuova valutazione. “Abbiamo cominciato a rivedere la nostra strategia a lungo termine e la condivideremo appena sarà definita”, ha dichiarato il manager, facendo riferimento al piano “Dare Forward 2030”, lanciato nel marzo 2022 dal predecessore Carlos Tavares.

Filosa ha annunciato che il piano strategico di lungo periodo del gruppo Stellantis è già oggetto di una nuova valutazione

Quel piano prevedeva obiettivi ambiziosi: raddoppiare il fatturato netto entro il 2030, mantenere solidi margini di profitto e incrementare le vendite di veicoli elettrici (EV), in particolare raggiungendo il 100% delle vendite di EV in Europa e il 50% negli Stati Uniti entro la fine del decennio. Includeva anche un impegno per rafforzare la presenza di Stellantis nei mercati globali al di fuori di Europa e Nord America. Ma lo scorso anno, Stellantis ha incontrato diversi ostacoli commerciali e operativi, soprattutto nei suoi mercati chiave, negli Stati Uniti e in Europa. Questi problemi hanno infine costretto l’azienda a rivedere i propri obiettivi finanziari annuali e hanno contribuito al cambio di leadership al vertice.

Ora, Filosa non è solo CEO, ma mantiene anche il suo precedente ruolo di Chief Operating Officer (COO) per il Nord America, un mercato che include marchi chiave come Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Ci si aspetta che la sua leadership sia concreta e, finora, ha mantenuto la promessa.

Le radici di Antonio Filosa all’interno del gruppo Stellantis sono solide e ben radicate. Ha iniziato la sua carriera ben 25 anni fa come supervisore della qualità in un reparto di verniciatura in Spagna, per poi intraprendere una costante ascesa ai vertici dell’azienda. Nel corso degli anni ha guidato team in Sud America, ha avuto la responsabilità del marchio Jeep, ha diretto le operazioni in Nord America e, più recentemente, ha coordinato le attività sull’intero continente americano, assumendo anche il controllo delle funzioni legate alla qualità.

Da quando è stato nominato CEO, Filosa ha intrapreso una serie di visite in vari impianti produttivi, tra cui lo stabilimento di Windsor, in occasione del centenario della Chrysler, e quelli di Jefferson North e Sterling Stamping nel Michigan. Sebbene i dettagli sulle eventuali modifiche al piano “Dare Forward 2030” restino ancora riservati, una cosa appare evidente: Filosa ha iniziato il suo incarico con grande determinazione, focalizzandosi fin da subito sul futuro strategico di Stellantis.